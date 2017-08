Deluxe Clínica de Estética Integrada recomenda os melhores tratamentos para o inverno

O inverno é a estação ideal para tratamentos estéticos. A exposição solar é menor, o que contribui para alguns procedimentos que têm como principal recomendação evitar o contato com o Sol para obtenção de um melhor resultado.



"A pele precisa de um tempo de recuperação, até criar uma nova camada de proteção e as baixas temperaturas do inverno contribuem para este processo", explica Shirley Morrelli, sócia-proprietária da clínica.



Outro aspecto que faz do inverno a melhor estação para tratamentos estéticos é que há um tempo de maturação, ao iniciar o tratamento na estação que antecede a primavera isso significa que o indivíduo terá seis meses até o verão, tempo mais que suficiente para redução de medidas.



Não adianta lembrar do corpo apenas no mês de dezembro quando se pode usufruir praias e piscinas, aumentando a visibilidade por conta de biquínis e demais peças que compõem o look da estação.



Confira a seleção Deluxe para você se preparar para durante o inverno para o próximo verão.



Microagulhamento

Realizado por meio de um equipamento projetado para fazer rolamento de microagulhas na pele, além de tratar flacidez e o rejuvenescimento facial, o microagulhamento estimula o colágeno e a elastina e promove o clareamento da pele com resultados de uma pele mais firme, uniforme e saudável.

Apesar das microagulhas, o método é simples e não exige muito tempo de resguardo. Um dia de tratamento é suficiente para a retomada das atividades. A única contraindicação após o procedimento é a exposição ao Sol durante o período de renovação celular.

O mecanismo de ação é parecido com o do laser fracionado que, ao perfurar a pele, atinge apenas a primeira camada.



Fotodepilação

Também chamada de Luz Intensa Pulsada (IPL), é um tratamento de depilação permanente, moderno, indolor e muito eficaz para o tratamento de eliminação dos pelos. Essa técnica produz flashes de luz diretamente na raiz do pelo que gera o enfraquecimento de suas raízes. O recomendado é em média de oito a dez sessões, podendo variar de pessoa para pessoa, pois dependerá de diversos fatores como: fototipo, espessura do pelo, fatores hormonais e hereditários, sexo e idade. Em alguns casos, os resultados são percebidos já na primeira aplicação, um dos primeiros sintomas é a demora para o crescimento do pelo e melhora da textura da pele.

Para mais segurança durante o tratamento, é importante evitar a exposição solar 15 dias antes da sessão e sete dias após cada sessão.



Peeling

Entre os tratamentos faciais, certamente o peeling ocupa o primeiro lugar no ranking dos mais indicados para o inverno.

Ideal para tirar manchas, rugas, cicatrizes e linhas finas.

Sem praias e menos Sol, o procedimento atua de forma mais eficaz e segura, promovendo a descamação e renovação celular. Entre as recomendações principais para quem deseja bons resultados estão: ingestão de água, a suspensão do uso de outros ácidos e, naturalmente, bastante protetor solar, mesmo em dias nublados.



A Deluxe

No mercado desde 2013, a clínica integrada oferece várias especializações em um só lugar: medicina estética, tratamentos faciais e corporais, depilação (tradicional e luz pulsada), sobrancelhas e atendimento com nutricionista.



O diferencial da marca está no atendimento personalizado, salas individuais e climatizadas e comprometimento com o seu bem-estar. O atendimento é padronizado e todos os nossos profissionais passam por treinamentos e reciclagens constantes.



O objetivo da Deluxe é permitir que cada pessoa se sinta feliz sem se preocupar com padrões de beleza.



Conheça a Deluxe

Site: www.esteticadeluxe.com.br

Facebook: facebook.com/deluxedepil

Instagram: @esteticadeluxe_itaimbibi

WhatsApp: (11) 94180-0032



Website: http://www.esteticadeluxe.com.br