Depilação a laser cresce no mercado de estética brasileiro

A depilação a laser vem ganhando cada vez mais adeptos, o método, que já está presente no mercado há 20 anos, vem crescendo cada vez mais pela falta de adaptação das pessoas ao método tradicional de depilação com cera. Com isso a procura por procedimentos alternativos tona-se cada vez mais comum no país.



Diferentemente da cera, a depilação a laser de diodo é definitiva, indolor e praticamente sem contra indicações e podem ser feita em quase todas as partes do corpo para homens e mulheres. O método da depilação a laser age progressivamente, geralmente são necessárias 10 sessões com intervalo de aproximadamente 45 a 60 dias entre as sessões.



Para Valter Camello Junior, diretor e consultor da Criolipólise Brasil, a chegada e o crescimento da depilação a laser no Brasil é positiva para o mercado. "A depilação a laser é um método muito válido para quem não gosta da depilação tradicional. É um investimento importante para quem busca conforto estético para a vida", destaca Valter. "Como todo procedimento estético, a depilação a laser exige cuidados e deve ser feita somente por profissionais capacitados, por máquinas que tenham registro na Anvisa e que estejam com sua revisão preventiva em dia", completa.



A depilação a laser pode ser aplicada em diversos tipos de peles, mas o paciente deve passar por uma avaliação prévia antes de realizar o procedimento. É um processo que varia de caso para caso, dependendo do resultado desejado pela pessoa ela pode ter que fazer mais ou menos sessões. A depilação a laser não é indicada para pacientes grávidas ou pessoas que possuam escoriações ou ferimentos na pele. No início, a depilação a laser podia ser realizada apenas por médicos, com seu crescimento no Brasil, a área da estética procurou se especializar no assunto.



Segundo Aidee Bertoche, esteticista e especialista em cosmetologia científica, os cuidados com a depilação a laser devem partir do paciente e dos profissionais. "Os profissionais que realizam o procedimento devem estar preparados para manipular a máquina e tem conhecimento sobre a pele do paciente e o histórico desse paciente com problemas na pele, lesões ou tratamentos recentes no local. No caso do paciente, ele tem que saber escolher um profissional que tenha conhecimento sobre o assunto, deve pesquisar o histórico da clínica em que ele vai realizar o procedimento. A depilação a laser é um processo de reação para o corpo e quando não for bem executado pode deixar sequelas".



