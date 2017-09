Depilação a Laser: inaugurou clínica de depilação a laser em Sete Lagoas

Chega a Sete Lagoas, Minas Gerais, a 19ª Unidade da Vialaser. É a segunda Unidade da Rede de Depilação que cresce constantemente pelo sul do Brasil no estado de Minas Gerais. A primeira Unidade da Vialaser em Minas foi inaugurada em Abril de 2016, na cidade de Montes Claros. A segunda foi inaugurada em Agosto de 2017, no município de Sete Lagoas, no Shopping Sete Lagoas.



A Depilação a Laser

Pelos indesejáveis são motivo de constrangimento para muitas pessoas. Eliminá-los de forma permanente, para a maioria delas, é sinônimo de praticidade. Atualmente, existem técnicas avançadas que eliminam os pelos com menos dor. Um ótimo exemplo é o tratamento com o Laser de Alexandrita. Este método é aplicado pela clínica Vialaser em homens e mulheres, nas mais diversas áreas do corpo.



O Laser de Alexandrita é considerado eficiente, confortável e o melhor do mercado. Elimina os pelos grossos e finos. A técnica consiste em uma energia altamente concentrada em que pulsos de laser são emitidos e direcionados ao folículo (raiz do pelo).



Conforto

A Depilação a Laser em muitos casos pode ser incômoda, diferente do que apresenta o Laser de Alexandrita. O método possui uma técnica de resfriamento exclusivo, que gela a pele e oferece maior conforto e segurança ao paciente, através do uso de gás criogênico. Esse gás, em forma de spray, produz uma sensação analgésica (sem, de fato, utilizar anestésicos) devido ao resfriamento prévio da pele. Em apenas poucos minutos, a raiz do pelo é destruída. O resultado pode ser visto em poucos dias do início das sessões.



Regulamentação

O método Alexandrita é regulamentado no órgão de origem (FDA – Estados Unidos) e também na Anvisa, proporcionando toda a segurança necessária. Além disso, os equipamentos da Vialaser passam regularmente por manutenções realizadas por uma equipe autorizada e especializada.



Promoção de Inauguração

Você pode conhecer os serviços da Vialaser no Shopping de Sete Lagoas, basta entrar em contato pelos telefones (31) 3152-9494 ou (31) 9 9770-9494, para agendar uma avaliação gratuita. As promoções de inauguração disponíveis possuem até 70% de desconto. Ligue para saber mais sobre Depilação a Laser e conhecer quais partes do corpo você pode depilar.



Website: http://vialaserdepilacao.com.br