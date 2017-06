Depilação a laser é o procedimento estético do momento

A depilação a laser é um dos procedimentos estéticos que mais cresce no país, com a proximidade do inverno é ainda mais comum encontrar clínicas que ofereçam esse procedimento, isso porque o inverno é o período mais apropriado para tratamentos que envolvam laser ou luz pulsada.



De acordo com Valter Camello Junior, consultor e diretor da Criolipólise Brasil, a depilação a laser é um procedimento que ganha o paciente por sua praticidade e rapidez. "Nós trabalhamos com o laser da Milesman, isso é uma garantia de qualidade que a gente tem. A máquina é mais potente que as outras do mercado, o que pode até encurtar o tempo de tratamento além de atuar em todas as tonalidades de pele e contar com a ponteira resfriada que diminui a dor do tratamento".



A depilação a laser também é um dos principais fatores para o impulsionamento de vendas no mercado de estética. "O procedimento está em alta no país e a estação favorece muito a realização dele. Muitas clínicas já estão com horários esgotados para os próximos meses, e isso é muito importante para a expansão do mercado", destaca Valter.



A esteticista Gisele Domingues destaca que a depilação a laser está ganhando o mercado por sua praticidade para o homem e para a mulher. "A boa aparência e a pele lisinha são fatores que atraem as pessoas. Mas acredito que o fato do procedimento evitar os pelos encravados é outro fator muito positivo do procedimento".



Sobre a Criolipólise Brasil: há 5 anos no mercado de estética, a Criolipólise Brasil foi pioneira na locação de equipamentos de criolipólise no interior do estado de São Paulo. Atualmente, trabalha com um portfólio de equipamentos que vão além da criolipólise, sendo capaz de suprir quaisquer necessidades tecnológicas de clínicas de estética. Também realiza trabalhos de consultoria para médicos, fisioterapeutas, esteticistas e profissionais da saúde. Entre suas máquinas estão a Asgard Criolipólise (com ponteira 360º), o Milesman Premium e a venda de mantas anticongelantes. A Criolipólise Brasil busca excelência no atendimento e expansão no mercado além de prestar consultoria administrativa e financeira para clínicas de estética.