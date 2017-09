Depilação a Laser: como remover pelos indesejados?

Vamos pensar juntas: quem nunca esteve na academia e se deparou com as axilas com uns pelinhos incomodando? Ou, quem nunca quis colocar uma saia linda mas não tinha depilado as pernas? É assim, a gente escolhe colocar uma calça jeans, uma camiseta grande, ao invés de estarmos sempre prontas e preparadas!



A mulher moderna tem como prioridade sua vaidade e beleza, e a área da estética está crescendo cada dia mais. Quando o assunto são pelos, encontramos diversos métodos de depilação, tais como a cera, linha egípcia, lâmina e uma das mais modernas formas – que combina com toda mulher, a Depilação a Laser, assim chamada, pois elimina os pelos indesejados em toda a sua extensão, desde a haste do fio até a sua raiz.



Uma Tecnologia Moderna



A Depilação a Laser é uma tecnologia moderna e revolucionária que se tornou um sinônimo de conforto, liberdade e bem-estar para as pessoas. A energia do laser, presente em forma de luz é atraído pela melanina (pigmento que dá cor aos nossos olhos, a nossa pele e também aos nossos pelos) e possui um comprimento de onda que é capaz de destruir o folículo atingindo a sua raiz. E para que isto ocorra de maneira eficaz, o pelo precisa estar em uma determinada fase, propriamente na fase Anágena (é fase em que o pelo se encontra em crescimento).



Nossos pelos podem se apresentar em diversas fases de crescimento, por conta disso, na fase Anágena, os pelos estão muito próximos da raiz, existindo uma maior concentração de melanina, assim permitindo que a energia do Laser consiga chegar até ele, eliminando-o por um todo. Já que nas outras fases os pelos estão mais separados da raiz. As demais fases de crescimento dos pelos seriam: a Catágena (intermediária) e a Telógena (repouso).



Único método definitivo



Na Depilação a Laser, a energia é conduzida pela haste do pelo, o que leva de 7 a 14 dias para que os pelos caiam. Os pelos que se encontram na fase certa (anágena) morrem e os demais voltam a crescer para a próxima sessão, que são realizadas com um intervalo de em média 45 dias, dependendo do crescimento do pelo.



Quando um determinado pelo é eliminado espontaneamente, um novo é gerado pelo próprio folículo piloso. Por este motivo, quando se faz a depilação por qualquer um dos sistemas convencionais citados acima, os pelos crescem novamente, em quantidade, espessura e cor, iguais ou até mesmo aumentadas, sendo a Depilação a Laser o único método definitivo para a remoção dos pelos.



Além disso, a Depilação a Laser apresenta diversas vantagens em relação aos sistemas tradicionais, vez que, também funciona como tratamento para problemas dermatológicos, como a foliculite.



Depilação a Laser: Resultados



Todo tratamento de Depilação a Laser possui variações de resultados. Os principais fatores que influenciam no resultado são: as condições hormonais, a cor da pele, a espessura dos pelos, a cor dos pelos e a região a ser escolhida. Em alguns casos, sendo necessário manutenções eventuais para eliminar novos folículos. Este método é totalmente seguro, podendo ser realizado em qualquer faixa etária sem nenhuma contraindicação.



Com métodos e tecnologias exclusivas a laser, dentre eles, encontra-se o laser de Alexandrita, considerado o mais eficiente e confortável do mercado para a eliminação dos pelos. Este tratamento é confortável, pois possui um sistema de resfriamento exclusivo, que resfria a pele e oferece maior conforto e segurança ao paciente.



Baixe agora, o e-book sobre tudo o que você precisa saber sobre a depilação a laser e descubra os múltiplos benefícios do método!



Website: https://vialaserdepilacao.com.br/