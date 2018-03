Dermaflora se torna referência em manipulados após expansão

Dirigidas pelas sócias Edma Nobrega e Rosane Surian, a farmácia oferece aos seus clientes medicamentos manipulados de excelência em um ambiente elegante e acolhedor. A missão da marca vai além da fórmula do medicamento, envolvendo tecnologia, inovação e serviços, resultando em um atendimento que respeita o consumidor, de forma ética e transparente.



Após a expansão realizada em Julho do ano passado com a abertura de uma filial em Moema, a farmácia não apenas cresceu, como se tornou uma referência no mercado de medicamentos manipulados na cidade de São Paulo.



Localização privilegiada

Na busca de oferecer uma experiência que envolva além de medicamentos com alto nível de qualidade, mais ambientes que acolham bem os clientes e refletem a seriedade da marca, a Dermaflora tem buscado localizações nobres para suas unidades.



A primeira unidade da empresa, localizada na Rua Manuel da Nóbrega,1162, no Paraíso, nasceu nos anos 80 na Al.Campinas e se tornou parte da história do bairro. Já a segunda unidade, na Alameda dos Nhambiquaras 911, no coração de Moema, foi inaugurada em Julho de 2017 como parte do plano de expansão da Dermaflora, que busca estar cada vez mais próxima do seu público e conquistar novos espaços em São Paulo.



As duas unidades contam com profissionais capacitados, refletindo o compromisso da empresa de oferecer produtos confiáveis, conforme as normas da Anvisa e do Conselho Regional de Farmácia. Público composto em grande parte pelos exigentes frequentadores dos bairros nobres da capital paulista e que formam uma clientela fiel ao se deparar com a excelência da marca.



Também é possível conhecer mais sobre a farmácia no site, onde o cliente encontra a opção de solicitar orçamento online e também pelas redes sociais. No blog, há informações sobre medicamentos manipulados, suas vantagens e particularidades, assim como dicas sobre saúde, bem-estar qualidade de vida, cuidados com o corpo, pele, entre outros assuntos.

Próximos passos



A Dermaflora tem ainda potencial para dar continuidade ao seu objetivo de expansão, já que continua investido em novas tecnologias e inovação para a manipulação dos seus produtos. O investimento nos funcionários também faz parte das estratégias da farmácia, garantindo sempre profissionais qualificados e atentos às mudanças nas normas e produção dos medicamentos.



Os dermocosméticos - produtos para os cuidados da pele- são parte de destaque entre os produtos manipulados. O setor dermatológico encontra no medicamento manipulado uma forma de tratar a pele dos seus pacientes, de forma personalizada, atendendo todos os tipos de pele e suas particularidades.



Todo esse cuidado deixa claro que a empresa tem chances de se tornar referência além do estado de São Paulo, já que tem como objetivo continuar oferecendo fórmulas que atendam às necessidades dos seus clientes com segurança e eficiência enquanto constrói uma história de sucesso.



Outros segmentos que merecem destaques nesse projeto de expansão da Dermaflora são na área de nutrição, medicina esportiva, ortomolecular.



dermaflorasp.com.br



Website: http://dermaflorasp.com.br