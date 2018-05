Dermatologista apresenta tratamento inovador

A clínica da Dra. Ana Carolina Sumam recebeu recentemente o aparelho de última geração no mercado de estética, chamado Ultraformer III. Ele é indicado para tratamentos faciais e corporais estimulando colágeno. Promove lifting facial e combate a flacidez e gordura localizada.



"Uma das vantagens desse tratamento, é que não impede o paciente de fazer as suas rotinas do dia-a-dia. Ele sai do consultório como não tivesse realizado nenhum tipo de procedimento. O que pode acontecer é uma discreta vermelhidão que após alguns minutos ou horas desaparecem". Afirma a dermatologista Dra. Ana Carolina Sumam.



O Tratamento é indicado para seguintes regiões do corpo: flacidez facial, pescoço, braços, abdômen (umbigo triste), joelho, interno de coxa e gordura localizada - "papadinha", gordurinha do sutiã e culote.



Esse novo tratamento, trata-se do ultrassom micro e macrofocado, que emite energia ultrassônica de alta intensidade, provocando microzonas de coagulação térmica entre 65°-75° graus, em diferentes profundidades.



Essas altas temperaturas atingem desde as camadas mais superficiais da pele até as mais profundas, incluindo a fáscia muscular (tecido que envolve o músculo). Assim, promove a produção e remodelação do colágeno em diferentes profundidades, conferindo aumento da espessura da pele e da fáscia muscular.





