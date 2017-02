Dermatologista dá dicas para quem quer aproveitar o Carnaval ao máximo

Apesar de as origens do Carnaval remontarem à antiguidade, tanto na Mesopotâmia quanto na Grécia e em Roma, foi no Brasil que ele encontrou sua perfeita tradução. Como se trata da festa mais popular do país, a maior parte da população costuma aguardar ansiosa sua chegada, especialmente para sair às ruas, brincar, dançar, cantar ou ir para uma praia ou lugar mais calmo para aproveitar a folga.



Para aqueles que caem na folia com tudo que têm direito, inclusive se maquiando e pintando os cabelos, é preciso tomar alguns cuidados. A dermatologista Thais Sakuma, assessora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, dá algumas dicas para que a festa não termine antes da hora.



-Gliter ou purpurina



Rosto e olhos: é importante lembrar que antes da aplicação dos produtos vem o protetor solar. E nas partes da pele que estiverem limpas, reaplicar o protetor a cada duas horas se estiver ao ar livre. Na hora de remover os produtos, usar um demaquilante e passá-lo com delicadeza na região dos olhos, na qual a pele é bem mais delicada. Em seguida, lavar o rosto com sabonete líquido apropriado. A área dos olhos pode ser lavada com xampu de bebe. O ideal é que crianças pequenas não usem esses enfeites, para não causar outros problemas. Elas podem colocar na boca ou no olho. Esqueça o glitter de papelaria. Além de alergia ele pode acabar machucando os olhos. Escolha produtos especializados.



Corpo: as dicas são as mesmas das anteriores. E na hora da remoção, demaquilante. Óleo de coco também é uma opção. Algumas pessoas dizem que usam esparadrapo ou fita adesiva, mas cuidado! Isso pode irritar muito a pele. Em ambas as situações, após a limpeza, hidratar bem a pele. Isso abranda não só uma possível vermelhidão como acalma a pele.



-Maquiagem



Antes de mais nada, o ideal é limpar bem a pele, hidratá-la e passar protetor solar. Um bom primer ajudará a fixar mais a maquiagem e deixará a pele mais lisa. Prefira produtos hipoalergênicos.



Na hora de remover a maquiagem há muitos itens indicados. Há loções para peles oleosas, óleo ou demaquilante bifásicos para aqueles produtos à prova d"água, que são mais difíceis de retirar. O ideal, sempre, é perguntar ao dermatologista qual o produto mais indicado para seu tipo de pele.



Um dos itens queridinhos na maquiagem carnavalesca, os cílios postiços precisam de cuidados especiais para serem retirados. Se houver dificuldade, não se deve forçar a remoção. A dica é retirar com demaquilante bifásico, aquele que contém uma parte de óleo, ou xampu neutro para bebê. Se houver força, pode-se acabar arrancando os cílios naturais, o que resultaria em falhas. Já para os lábios o melhor é aplicar batom com proteção solar.



-Cabelos



Como as pessoas gostam de brincar ao ar livre, os cabelos sofrem com os efeitos do sol. A exposição aos raios solares ultravioletas pode danificar a estrutura superficial dos fios, deixando-os ressecados e sem brilho. O ideal é usar chapéus e bonés. Outra recomendação é aplicar leave-in, creme, óleo ou fluido protetor ou produtos capilares com filtro solar, que também terão um efeito de proteção.



-Tintura para cabelos



No carnaval, não é incomum crianças desejarem tingir os cabelos. Porém, tanto o couro cabeludo quanto os fios ainda não estão completamente desenvolvidos, havendo risco maior de alergias e danificação nos fios que são mais finos. Não recomendo tinturas com amônia e água oxigenada nesta faixa etária. Existem colorações que não alteram a estrutura do fio, que duram de 1 a 3 lavagens.



Outros cuidados



-Água termal: uma santa ajuda na hora de se refrescar, seja na rua ou no salão, e manter a pele macia e hidratada.



-Frutas cítricas: é preciso ter cuidado com o contato da pele com frutas cítricas, como limão, caju e laranja, quando se estiver exposto ao sol. Elas provocam manchas e até queimaduras de segundo grau quando presente na pele exposta aos raios solares.



-Hidratação: beber muita água! Manter a hidratação não ajuda apenas o corpo, mas a pele também.



-Pés: se a pessoa brincar tanto que os pés acabarem ficando com bolhas, estas não devem ser rompidas, pois podem infeccionar. Prefira os sapatos mais confortáveis. Para relaxar os pés ao final do dia, aplique pomadas à base de cânfora ou mentol, massageando inclusive os dedos.



-Proteção solar: indispensável, sempre! Se for brincar ao ar livre, o recomendado é usar um produto com, no mínimo, FPS 30, e reaplicá-lo a cada duas horas. Como no dia a dia, evite exposição ao sol nos períodos de pico, entre 10 e 16h. Aqueles com pele oleosa devem optar por produtos oil free. É importante aplicar o filtro pelo menos meia hora antes de ir para a folia.



-Vestimenta: tecidos sintéticos e apertados, que podem causar brotoejas, principalmente em crianças, devem ser evitados. Prefira roupas de algodão, leves e claras.



Fonte: Thais Sakuma é Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS);Residência Médica em Dermatologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG);

Título de especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD); Membro da Academia Americana de Dermatologia (AAD). Atende nas cidades de São Paulo e Campo Grande.





