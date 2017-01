Dermatologista dá dicas para conquistar a boa forma para o carnaval



TRYNEA é solução com tecnologia exclusiva, que auxilia no combate à celulite, gordura localizada e flacidez



A um mês do carnaval, ainda é possível realizar tratamentos estéticos para cuidar do corpo. Apostando em métodos menos agressivos e que não precisam de um período maior de recuperação, a dermatologista Dra. Valéria Campos conta sobre um procedimento ideal para quem deseja estar em forma para a folia.



Uma das novidades para o carnaval 2017 é o TRYNEA, sistema de tratamento corporal com tecnologia exclusiva, que auxilia no combate à celulite, gordura localizada e flacidez, com resultados seguros e eficazes.



Mas como é possível obter resultados tão rápidos e efetivos?



O TRYNEA é um sistema de radiofreqüência com ajuste automático de profundidade de tratamento e reconhecimento de impedância. Na prática, o equipamento reconhece os pontos e níveis onde estão localizadas as gorduras corporais de maneira segura e eficiente. Por detectar protuberâncias ósseas, garante o controle sobre a entrega de energia de acordo com o volume de gordura no tecido, de maneira que age com mais intensidade em áreas em que percebe a presença de gordura, promovendo resultados duradouros e eficientes.



A dermatologista explica como funciona o equipamento: "a radiofrequência auxilia no estímulo de colágeno e serve para fazer a lipólise, que é a queima da gordura localizada. Quando a gordura é quebrada, o estímulo de colágeno é necessário para combater a flacidez", comenta.



O número de sessões para o tratamento com TRYNEA varia entre 6 e 8, podendo ser realizadas semanal ou quinzenalmente, com resultados que duram até 6 meses.



O procedimento com TRYNEA não requer afastamento das atividades cotidianas. É seguro para atender a todos os tipos de pele e perfis de pacientes. "A melhor solução é o planejamento e adoção de uma vida saudável ao longo do ano, mas para quem deseja apresentar resultados rápidos, que elevem a autoestima, os tratamentos estéticos e dermatológicos realizados por especialistas representam a melhor solução", conclui a Dra. Valéria.



Sobre a Vydence Medical™



A VYDENCE Medical™ é a maior empresa de equipamentos médicos com foco em dermatologia, cirurgia plástica e cirurgia vascular no Brasil. Oferece soluções em tecnologia capazes de atender às necessidades específicas de pacientes – da acne ativa à gordura localizada, passando pela terapia capilar e remoção de pelos e tatuagens. A VYDENCE™ disponibiliza modernas tecnologias de tratamento para a máxima segurança e performance de resultados.