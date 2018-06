Dermatologista de influencers explica tratamento de efeito lifting mais procurado no momento

Quando algo novo é bom, ele logo faz sucesso e vira tendência. E quando se trata de cuidados com a saúde e beleza, isso não é diferente. Influenciadores digitais como Alice Salazar, Gisela Saback, Manu Carvalho, Camila Klein, Stephanie Garcia, Chris Bittar, Rafaelle Ruhle, Roberta Busato e Mano Taques, além da beleza e de milhares de seguidores nas redes sociais, possuem algo em comum. Todos são adeptos ao novo tratamento que estimula, de forma natural e pouco invasiva, a produção de colágeno, que age de dentro para fora. Quem já fez adorou o resultado e quem não fez, está em agendamento da sessão.



A dermatologista Isabella Rezende, explica que entre os procedimentos mais inovadores nas suas clínicas é o Ultraformer III, que acaba tendo um resultado ainda mais promissor quando associado às aplicações de bioestimuladores. Realizadas com modernos equipamentos, esses tratamentos estimulam a produção de colágeno na derme profunda, resultando em uma melhor aparência e sustentação da pele, de forma natural e sem injetáveis.





"Sozinhos, os bioestimuladores já trazem bons resultados nos procedimentos estéticos, mas é possível potencializar os efeitos quando usamos em conjunto com o ultrassom Ultraformer III, que aquece a pele e os músculos, promovendo pontos de coagulação no local aplicado. Isso ajuda na remodelação do colágeno de forma natural, causando um efeito lifting imediato", explica a médica.



​A partir dos 30 anos, a produção de colágeno começa a declinar, causando flacidez no rosto e corpo. A escolha por essa dupla queridinha de tratamento traz muitos benefícios às pacientes, como a melhora da espessura da pele, linhas finas e cicatrizes de acnes, além da redução de gordura localizada. Por isso, pode ser aplicada no rosto e em outras regiões do corpo.



De acordo com a Dra. Isabella, além dos resultados serem visíveis já na primeira sessão, esse é um tratamento seguro, prático e rápido para quem não tem muito tempo no dia a dia. Claro que o resultado depende de cada paciente, mas em geral, o tratamento completo varia de 3 a 4 aplicações, com intervalo de um mês entre elas, e seus efeitos duram quase dois anos.



"Atendo pacientes que vêm de outros Estados e países, pois é possível sentir os resultados já em uma sessão, que dura em média uma hora. O pós-tratamento é muito tranquilo, apesar de alguns casos ficar algum edema, pequeno hematoma ou a região um pouco dolorida, a pessoa consegue voltar a sua rotina, sem nenhum desconforto maior", comenta a médica que atende em São Paulo e Curitiba.



Indicado para qualquer tipo de pele, o tratamento que une bioestimuladores e ultrassom age contra flacidez e garante uma pele mais nutrida, hidratada e com aparência natural.



Sobre a MedSystems

A MedSystems é uma empresa referência no mercado há mais de 14 anos, que importa e comercializa equipamentos de alta tecnologia para atender aos médicos especializados em procedimentos clínicos e estéticos. Além de oferecer somente equipamentos de ponta, a MedSystems possui equipe especializada para realizar treinamento, capacitação e assistência técnica para toda a linha de produtos.





Website: http://www.medsystems.com.br