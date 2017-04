Como descobrir qual é o melhor Mega Hair do mundo?

Devido à grande quantidade de celebridades utilizando Mega Hair, a procura pelos cabelos longos e lindos tem crescido bastante. É aí que quem nunca utilizou Mega Hair e ainda não tem sua profissional de confiança, pergunta, quem é a ou o melhor profissional no mercado?

Será que é só procurar em algum site de busca por termos como "melhor mega hair do Brasil", "melhor mega hair de São Paulo" ou qualquer coisa do gênero para encontrarmos a resposta? Parece que não é tão simples assim. Marta Ferreira, proprietária do espaço especializado em Mega Hair, Cabelo de Luxo (www.cabelodeluxo.com.br), explica que para escolher o melhor profissional, é preciso primeiro, identificar quais são os critérios de avaliação que serão utilizados para isso. O que uma pessoa julga como melhor do mundo, dificilmente é o melhor do mundo no julgamento de outra pessoa.



Então quais são os critérios que devem ser considerados no momento de escolher qual é a ou o melhor profissional de Mega Hair para mim?



Marta explica que apesar de não ser tão simples, é possível tentar avaliar quais os critérios são mais importantes na hora de fazer o julgamento. Ela explica que a pessoa deve tentar ordenar por importância pessoal critérios como: formação da profissional, experiência da profissional, ambiente de atendimento, endereço, preço, reputação da profissional, atendimento pós-venda e técnica utilizada pela profissional. Esta ordenação facilita na comparação entre as profissionais e traz maior segurança na hora da contratação afirma Marta Ferreira.

