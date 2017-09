Descubra como clarear o melasma e obter um excelente resultado

Estima-se que 65% das mulheres em idade fértil sejam acometidas pelo melasma. Para quem não sabe, o melasma é caracterizado por manchas mais escuras na pele, que normalmente aparecem no rosto, mas podem surgir também no colo e nos braços.



O surgimento dessas manchas conta com a participação da exposição solar e de fatores como as variações dos hormônios femininos, que se alteram no caso da gravidez, o uso de anticoncepcional e a predisposição genética também são importantes fatores para o aparecimento do problema.



Quem tem as famosas manchinhas em alguma parte do rosto, sabe o quanto é difícil se livrar delas. Na maioria das vezes, nem mesmo os tratamentos com peeling ou clareadores de uso domésticos resolvem o problema.



Trate o melasma com o laser de picossegundos



Considerado padrão ouro no clareamento de melasma, o laser de picossegundos é uma tecnologia inovadora para clarear esses tipos de manchas.



Ele provoca um efeito fotoacústico na pele, fragmentando as partículas de pigmentos em partículas menores e permitindo que sejam absorvidas pelo sistema linfático. Um dos motivos de ser altamente seguro para o tratamento de melasma é porque não provoca o aquecimento da pele.



"Por meio desse procedimento, temos excelentes resultados no clareamento de melanoses solares. Devido à tecnologia do pulso curto, a destruição do pigmento com o mínimo de inflamação preserva a pele da região tratada e clareia a mancha. Trata-se de uma tecnologia não-invasiva, segura e que permite que o paciente tenha vida normal no próprio dia da aplicação", explica a Dra. Flávia Piza, médica da Clínica Groenlândia 462.



No Brasil, esse tratamento vem sendo feito por meio do equipamento Enlighten Picoseconds, trazido ao Brasil pela empresa MedSystems e disponível nas principais clínicas e consultórios dermatológicos do país.



O Enlighten é considerado o mais avançado equipamento a laser de picossegundo. Ele possui três diferentes comprimentos de onda: 532, 670 e 1064nm, o que permite tratar tatuagens de todas as cores. O Enlighten é cinco vezes mais potente que outros laseres de picossegundo.

Outro diferencial é modo de aplicação conhecido como PicoGenesis, que é muito usado para uniformizar a pigmentação da pele, clarear o melasma e olheiras, e ainda para estimular a formação de colágeno. O PicoGenesis pode ser usado em todos os tons de pele. Normalmente são indicadas três sessões.



"É um laser de pulso muito curto e intenso e com comprimentos diferentes de onda, o que possibilita o ajuste pelo dermatologista na hora do procedimento. Além de tratar o melasma, ele também é referência na remoção de tatuagens e nos procedimentos de rejuvenescimento, já que melhora a textura e o brilho da pele, além de eliminar as rugas, olheiras e provocar o fechamento dos poros", acrescenta a especialista.



A principal diferença desse método em relação aos demais lasers é que a pessoa não fica vermelha e não tem descamação na pele e nem dor, permitindo que no mesmo dia da aplicação seja possível retomar as tarefas do dia a dia.



"O uso de laser de picosegundos é um procedimento seguro e confiável, o que é também um passo adiante no tratamento de todos os tipos de peles, das sensíveis às escuras. Tamanhos de spot pequenos nos permite focar um uma única lesão como os lentigos. Tamanho de spot maiores e frequência acima de 10Hz permitem trabalhar a face inteira para realização de um rejuvenescimento facial."

Dr. Heiek Heise - Dermatologista - Dusseldorf (ALE)



"As manchas marrons na minha pele desapareceram imediatamente após a segunda sessão. Minha pele está mais luminosa e as linhas finas estão mais suaves também. Eu me sinto mais jovem e estou muito feliz e satisfeita com os resultados." V.R.



Converse com seu dermatologista para tratar o melasma e voltar a ter uma pele jovem e mais saudável.



