Descubra aqui alguns mitos e verdades sobre o glúten

Muito se fala sobre o glúten, mas poucas pessoas sabem o que ele realmente é, quais alimentos o contêm e seus efeitos no corpo. Visto como um "vilão" da alimentação, o glúten está cercado de mitos e verdades e vamos ajudar você a descobrir o que é real e o que é mentira sobre ele.



O que é o glúten?



O glúten é um complexo de proteínas presente em sementes de cereais como o trigo, aveia, cevada. Sua função principal é fornecer elasticidade a massas de farinha de trigo.



Por que a presença do glúten está discriminada obrigatoriamente nas embalagens dos alimentos?



A ingestão de alimentos que contêm glúten faz mal a pessoas com intolerância ou que sofrem de doença celíaca, já que não conseguem digerir bem essa proteína, causando sintomas como diarreia, dor e inchaço abdominal.



Glúten faz mal?



Apenas para quem sofre de intolerância ou é celíaco. Pessoas saudáveis podem consumir glúten sem efeitos colaterais.



Chocolate tem glúten?



Sim. Na fabricação do chocolate são utilizados ingredientes que contém glúten na maioria das vezes. Portanto, fique atento às embalagens.



Glúten faz mal aos bebês?



O glúten pode ser introduzido na alimentação dos bebês entre os 4 e 6 meses de idade. Crianças que têm contato com o glúten antes ou depois desse período têm maiores chances de desenvolver doença celíaca, diabetes tipo 1 e alergia ao trigo.



Os alimentos com glúten devem ser introduzidos aos poucos enquanto o bebê ainda está na fase de amamentação. É necessário ficar atento a quaisquer sintomas como a diarreia, barriga inchada e emagrecimento. Caso esses sintomas apareçam, o bebê deve ser levado ao pediatra para que sejam feitos os testes de intolerância e sensibilidade.



É recomendável cortar o glúten da alimentação?



Não. A não ser que haja intolerância ou sensibilidade, os nutricionistas e especialistas não recomendam a retirada do glúten da dieta.



Glúten engorda?



Os alimentos com glúten que engordam são principalmente aqueles que também têm gordura e sal como ingredientes, como é o caso dos bolos, das bolachas e dos biscoitos, por exemplo. Pães e torradas, por exemplo, só engordam caso sejam consumidos em grandes quantidades.



Em dietas para emagrecimento, é comum que se retire alimentos com glúten já que estes costumam ser calóricos por diversos fatores. Porém, cortá-lo da dieta não é garantia de perda de peso. O ideal é manter uma dieta balanceada, praticar atividades físicas