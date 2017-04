Descubra os produtos que o seu cabelo precisa

Você sofre com a famosa indecisão toda vez que precisa escolher os produtos para o seu cabelo? Escolhe diferentes marcas e vive trocando o tipo do produto para ver se o resultado será melhor? Deixe todos esses problemas para trás. Com o intuito de melhorar e agilizar as compras dentro do site, a Netfarma desenvolveu um simulador que indica exatamente o que o seu cabelo precisa.



Na aba "descubra o que o seu cabelo precisa", é possível selecionar: tipo de cabelo, definição de fios, cor atual do cabelo, se usa química e o que espera melhorar no todo. Para que você possa visualizar melhor esse processo, detalhamos o passo a passo do processo logo abaixo:



O primeiro passo é informar qual o tipo do seu cabelo. Dentre as opções estão: seco, normal, misto e oleoso. Depois de selecionar o tipo do cabelo, é preciso indicar qual a sua definição dos seus fios hoje em dia: liso, ondulado, cacheado ou crespo. No próximo passo é preciso selecionar a cor atual (e apenas atual do seu cabelo), dentre eles é possível encontrar as seguintes opções: preto, castanho, ruivo, loiro tingido, loiro natural, branco/grisalho ou outros. No penúltimo passo é preciso informar se há algum tipo de química no cabelo, dentre as opções você pode escolher entre: tintura/tonalizante, luzes/reflexos, alisamento/progressiva, permanente, fios naturais e outros. Por fim, é preciso informar qual a sua expectativa sobre como deseja que ele fique após o tratamento: mais volume, mais liso, mais forte, sem frizz, cor vibrante, mais hidratado/reparado, onda/cachos definidos ou controle de caspa.



Vamos supor que selecionamos as opções: cabelo seco, cacheado, natural cor preta e que a intenção seja definir as ondas e cachos. O resultado do simulador mencionou sobre os frequentes problemas de ressecamento que atingem os cabelos cacheados e, que por isso, os mesmos precisam de uma ajuda maior na questão de hidratação.



Outro detalhe mencionado no resultado é o shampoo. A indicação principal foi optar por um produto que atue diretamente na fibra capilar, nutrindo e selando os fios de dentro pra fora, amaciando e desembaraçando todo o cabelo.E pra quem acha que tudo isso já é modernidade demais, o simulador ainda indica alguns produtos do site para agilizar todo o processo de compra.



Gostou? Além de toda a facilidade que o simulador proporciona à você na hora de escolher os produtos ideais para o seu tipo de cabelo, também é possível encontrar uma aba inteirinha dedicada a dicas de estilo e cuidados com o cabelo. Acesse: www.netfarma.com.br e aproveite todas as vantagens de realizar suas compras na Netfarma, a farmácia online do #meujeito.



Website: https://www.netfarma.com.br/