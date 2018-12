Desejo e Natureza: conheça nossos cosméticos naturais!

A Desejo e Natureza tem uma linha completa de cosméticos naturais, testados e aprovados, que não fazem mal à saúde, que não são tóxicos, e são feitos com ingredientes veganos, ecologicamente corretos e livres de agentes nocivos ao meio ambiente.



Os cosméticos naturais da Desejo e Natureza estão organizados nos seguintes departamentos:



• Cosméticos Naturais para Pés e Mãos;

• Protetor Labial;

• Repelentes;

• Gel para Massagem;

• Sabonetes;

• Lubrificante Íntimo;

• Argila.



Vamos conhecer melhor alguns desses cosméticos naturais?



A Argila Branca 300g VitaVita é opção excelente para a pele e para os cabelos, melhorando a textura natural e a vitalidade das estruturas. Além disso, auxilia na remoção de espinhas e cravos, assim como ameniza a aparência de rugas. Suaviza a pele, melhora a hidratação no local da aplicação, e é ótimo e acessível!



O Mentrugel Gel Massageador Refrescante para Pés e Pernas 250g é ótimo para o relaxamento da região das pernas e dos pés. O gel é eficaz para o alívio da sensação de cansaço e ajuda a melhorar a circulação do sangue no local de aplicação. É ótimo para quem sente dor nas pernas depois de um dia intenso de trabalho.



O Creme Hidratante Sebo de Carneiro 200ml Tradicional Fashion é a melhor opção para quem quer hidratar a pele profundamente. A hidratação é feita com princípios ativos do cacau e da ureia, que são ótimos para não deixar a pele ressecar. O local da aplicação fica com aspecto sedoso e muito suave. É indicado para quem gosta de ter a pele bem lisa.



O Arniflex gel extra forte com sebo de carneiro promove alívio de dores musculares, reumatismos e nevralgias, além de torcicolos e contusões. Porque aumenta a quantidade de sangue na superfície da pele, é perfeito para massagens.



O Batom Manteiga De Cacau Pharma é indicado para a proteção e hidratação dos lábios. Pode ser usado em qualquer época do ano, mantendo a aparência saudável dos lábios, que não ficam rachados ou ressecados.



O produto ajuda a recuperar a oleosidade natural da pele, principalmente após exposição intensa ao sol ou a temperaturas muito baixas. É item que não pode faltar no nosso nécessaire!



Conheça todos os produtos naturais da loja Desejo e Natureza agora mesmo! Você pode pagar em até seis vezes juros, com toda a segurança e credibilidade do Mercado Pago!









Website: https://www.desejoenatureza.com.br/