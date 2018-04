Desfile conceitual e impactante destacará a importância da diversidade feminina em Salvador

Pela primeira vez na história da Bahia, um evento de moda voltado para o segmento de casamentos e festas terá em seu roteiro de apresentações o destaque do poder feminino em suas mais variadas formas, moldes e estilos. Essa é uma iniciativa da Maison Villa Paris, um espaço que vem ganhando notoriedade entre os estabelecimentos do ramo pela maneira como associa os mais belos vestidos do mundo a causas nobres e representativas da sociedade.



Sob o tema "Mulheres Espetaculares", o desfile inédito e conceitual promovido pela Villa Paris acontecerá exclusivamente no dia 14 de abril, e será parte integrante da quinta edição do evento Vitrine das Noivas & Festas 2018, a ser realizado na Praça Central do Salvador Shopping, e com a expectativa de receber mais de 5 mil visitantes, entre clientes, convidados e passantes.



A apresentação do desfile irá proporcionar aos analistas de moda e profissionais midiáticos do ramo, um olhar mais apurado sobre o comportamento individual de cada mulher, que sempre se mostra diretamente associado ao seu vestido predileto.



Serão doze modelos de diferentes biótipos, regidos pelos moldes das principais grifes da alta costura europeia, e que serão narrados detalhadamente na ocasião em seus aspectos de renda francesa, pedrarias e cortes dentro das tendências internacionais do segmento. A proposta é enaltecer cada particular estilo feminino, independentemente de raça, credo, idade, formato ou princípio.







SERVIÇO:



Villa Paris Maison na "Vitrine de Noivas e Festas 2018"



Período: 11 a 15 de abril de 2018



Local: Salvador Shopping (Praça Central - Piso L1)



Horário: Quarta a Sábado, das 9h às 22h; Domingo, das 13h às 21h



Desfile Vila Paris: Sábado, 14 de abril, às 18h30



Informações: @villaparisfesta



Website: http://www.villaparis.com.br