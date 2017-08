Desfiles diários e workshops na programação da Noivas e Festas

Começa nesta quinta-feira (17) e prossegue até domingo (20), a 15ª Noivas e Festas Jundiaí e Região & Beleza Estética Show Hair, considerada a maior feira de noivas do interior paulista.



As principais novidades em vestidos de noiva, trajes masculinos, lingeries, músicas para casamento, maquiagem, decoração e até coreografias para noivos serão apresentadas ao público em desfiles diários pelos expositores da feira. No mesmo local, o Beleza Estética Show Hair, também promove workshops gratuitos, em um auditório montado dentro da feira. Temas como estética para noivas, sexualidade no casamento, maquiagem para noivas e madrinhas, decoração e organização de eventos serão abordados por profissionais especializados.



Organizada pela Adelson Eventos, a 15ª Noivas e Festas Jundiaí e Região & Beleza Estética Show Hair vai reunir mais de 120 expositores de 40 segmentos diferentes e expectativa de 8 mil visitantes para os quatro dias de feira. Considerando o crescimento do setor, a expectativa da organização é gerar cerca de R$ 10 milhões em negócios durante o evento.



Gratuita, o credenciamento para acesso às novidades e programação nos quatro dias de feira pode ser feito online pelo endereço www.noivasefestasjundiai.com.br.



SERVIÇO

15ª Noivas e Festas Jundiaí e Região & Beleza Estética Show Hair

Data: 17 a 20 de agosto

Horário: Dias 17 (quinta-feira) e 18 (sexta-feira), das 15h às 22h; dia 19 (sábado) das 12h às 22h; e dia 20 (domingo) das 12h às 20h

Local: Piso G3 do Maxi Shopping Jundiaí - Av. Frederico Ozanan, 6000 – Jundiaí/SP

Entrada: Gratuita com credenciamento online









Website: http://www.noivasefestasjundiai.com.br