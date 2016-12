Desvendando os Mitos e as Verdades sobre os Tratamentos Capilares Caseiros

Ter os cabelos perfeitos não é uma missão fácil. Os fios são estruturas frágeis que necessitam passar por diversas etapas de procedimentos capilares diferentes para atingirem um resultado satisfatório e se manterem saudáveis. Além disso, a necessidade de nutrientes do fio e o tratamento adequado para ele muda de acordo com o estilo de vida e tipo de cabelo de cada pessoa.



Atualmente é muito fácil encontrarmos dicas e truques milagrosos para resolver nossos problemas com o cabelo em casa e sem gastar muito, no entanto, nem sempre essas dicas surtem o efeito desejado e, às vezes, podem trazer sérias complicações para o fio. É preciso ter cuidado com as informações que encontramos sobre cabelos na internet ou produtos que descobrimos e que prometem milagres, afinal de contas uma decisão errada pode comprometer para sempre os fios.



Apesar de todos esses riscos, nós sabemos que nem todos esses tratamentos caseiros que encontramos e que fazem parte do famoso "folclore capilar" são ruins, alguns realmente dão certo e são usados por nós há muito tempo. Muitos inclusive auxiliaram na evolução de pesquisas e de tratamentos estéticos, da mesma forma que outros foram desmentidos e acabaram caindo em desuso.



Mas como saber o que realmente funciona?



Para nos ajudar a colocar um ponto final em alguns mitos capilares, resolvemos conversar com um especialista, uma pessoa que realmente conhece de ciência capilar e cosmética. Por isso, entrevistamos o Bruno Melo, tricologista e cosmetólogo da My Care Box.



A My Care Box é um clube de assinaturas que oferece um tratamento capilar. Em seu processo de criação das caixinhas que são enviadas para as assinantes, ela se preocupa em unir a individualidade de cada cabelo aos complexos tratamentos de beleza que ela oferece. Cada cliente tem seus fios analisados em um exame de laboratório, e toda sua rotina e estilo de vida analisado por especialistas. O resultado é sempre o tratamento correto para os fios, usando os produtos certos no momento certo.



Bruno tem anos de experiência na área, e já se deparou com todo tipo de tratamento caseiro:



"Nossas clientes levam seus cabelos muito a sério. A maioria que chega até nós já tentou de tudo. É normal que algumas tentem economizar nos produtos ao fazer tratamentos caseiros, o problema é que falta o conhecimento para saber se o tratamento é bom e se é compatível com a necessidade dos fios."



Por isso, separamos alguns dos tratamentos caseiros mais famosos entre as mulheres e pedimos para que Bruno identificasse cada um como mito ou verdade:



Chá de Camomila – Clarear os fios



Mito ou Verdade? Parcialmente verdade.



"O Chá de camomila possui quercetina, uma substância que é inibidora de enzimas que produzem melanina, e que realmente pode desacelerar a produção de pigmento nos pelos e cabelos. No entanto, existem pessoas que são mais resistentes à quercetina e por isso, não sentem a diferença nos fios se aplicarem regularmente camomila neles. Vale falar, inclusive que cabelos mais claros são mais sensíveis e por isso, a chance do resultado ser mais satisfatório, também é maior."



Babosa – Acelerar crescimento



Mito ou Verdade? Mito.



"A Babosa é a famosa Aloe Vera. Ela é realmente uma substancia incrível com vários benefícios para o cabelo, ajuda na hidratação e no fornecimento do brilho aos fios, mas não tem nenhum efeito que estimule o crescimento deles. A velocidade em que os fios crescem não é tratada com produtos, mas revendo, principalmente, hábitos alimentares e a forma de manuseio dos fios."



Maionese e Ovo – Substitui um tratamento de reconstrução.



Mito ou Verdade? Mito.



"Um bom tratamento de reconstrução tem proteínas que reparam as fissuras criadas na cutícula do cabelo com o tempo. Essas fissuras são muito pequenas, por isso quanto menor a molécula de proteína, melhor. As proteínas do ovo são muito grandes, e por isso, não conseguem preencher as fissuras do fio, fazendo com que o tratamento não tenha nenhum resultado. Já a maionese que é um produto derivado do ovo, também possui os mesmos empecilhos e o efeito não é garantido, além disso, ela possui conservantes, temperos e aromatizantes que podem fazer mal ao fio."



Iogurte – Hidratação



Mito ou Verdade? Mito.



"O iogurte, como é um derivado do leite, tem muitas proteínas, o que é ótimo para os cabelos. Mas como um agente hidratante, não faz efeito algum."



Óleo de coco/Abacate/Azeite – Hidratação



Mito ou Verdade? Verdade



"São os elementos do momento para os tratamentos caseiros. E com razão. Os óleos vegetais realmente ajudam na hidratação. Eles criam uma película no fio que impede a desidratação excessiva. Normalmente recomendamos que o misture na máscara de hidratação, nunca usando sozinho."



Após todos esses esclarecimentos, Bruno ainda achou importante reforçar que: "independente de ser mito ou verdade, o acompanhamento com o profissional é sempre necessário antes de iniciarmos qualquer tipo de tratamento em nosso fio. Só ele saberá o que seu cabelo está precisando para se tornar saudável e forte e terá conhecimento para saber as consequências do uso de vários produtos cosméticos ou procedimentos caseiros."

