Todos os detalhes do luxo e glamour da grande festa de 15 anos da Rafaella Maia

Em entrevista pós-festa com a assessoria de Rafaella Maia buscamos todos detalhes para passar a vocês, que procuram por requinte, sofisticação e construírem uma festa para ficar na história e memória positiva de todos convidados.



Com o tema Galáxia da Rafa Maia a festa foi inovadora e contagiante , sendo construída com personagens futuristas da J Produções para recepcionar e dar abertura ao cerimonial com os convidados junto a debutante.



A cerimonialista que conduziu esta linda festa foi Juliana Bontorim junto aos cantores Rinaldo Viana e Vanessa Jackson que cantaram as valsas tornando um grande espetáculo o cerimonial com as músicas Beaut and the beast (Bela e a Fera), The Prayer e Conté Partiro tocadas por Paganini Coral e Orquestra emocionaram cerca de 300 convidados amigos e familiares da festa realizada no maravilhoso Buffet Tulipas Villa Valentim.



Foi tudo como a Rafaella Maia sonhou, e planejou durante um ano de organização com seu assessor de festa Richard Cinti que escolheu junto com a aniversariante as melhores empresas para este grande dia.



Além de todo cardápio sofisticado do Buffet, Rafa fez questão de alguns adicionais muito importantes em sua festa, temakis da Ken Sushi, drinks da Agari Drinks, as pipocas gourmet da Love Desserts e o brigadeiro de tacho da Dolce Brigaderia.



Marisa Flores foi responsável por toda decoração a qual ajustou cada detalhe que fez toda diferença, com mobiliários da Pontual Eventos, mesas espelhadas da Estilo Veneziano e cadeiras em acrílico transparente da Lounges Festas.



O doces finos e o bolo artístico que todos ao chegar já apreciavam por sua luxuria e glamour foram produzidos por Dibetha - Roberta Pereira, já seus 3 lindíssimos looks todos cravejados com incontáveis swarovskis, foram desenvolvidos com exclusividade pelo estilista Israel Valentim juntando a produção com as joias e tiaras feitas exclusivas de estrelas pela joalheira Rosana Negrão.



Rafa se realizou e inovou também para hora da balada vestindo um macacão incrível criando uma nova tendência para esse público, onde todas debutantes conseguem aproveitar muito mais a tão esperada abertura da balada, que foi distribuído o kit balada de óculos e bastões de led da Cadô Presentes, também escolheu distribuir sapatilhas personalizadas da Puket ao invés do famoso chinelinho de balada, pois Rafa diz " que o chinelo tira todo glamour e requinte da produção dos convidados os quais se preparam com um maravilhosa produção e acabam parecendo estar em casa com chinelo"



Sua balada foi animada pelos Djs Lucas Vellozo e Murillo Steagall, com uma parada onde a Showtime se apresentou isso tudo no palco, mesa de led e som desenvolvido por Prado Eventos, toda parte de iluminação cênica, efeitos especiais, projeção mapeada foi desenvolvida por Flowers Fest e adesivo de pista da Media Pix.



Todas coreografias dançadas no cerimonial e abertura hora da balada foram criadas por Fernanda Rubio da Fire Produções.



Suas lembranças foi uma linda caixa prateada com macarrons da Lamponi entregue na saída da festa junto com os Bem Vividos da Dibetha.



Sem dúvidas esta festa foi de outra Gálaxia e ficará na memória de todos que participaram desta linda festa galaxial e será grande inspiração a esse grande público de debutantes, já que Rafa é admirada por todas.



Alguns dos artistas mirins que prestigiaram a amiga debutante;



João Guilherme Ávila, Kiria Malheiros, Letticia, Biatriz Jordão, Matheus Lustosa, Livia Inhudes, Carolina Chamberlain, Lorena Tucci, Ana Júlia Souza, Valenthina Rodarte, Anna Livya Padilha, Giovanna Chaves, Cinthia Cruz, Fabia Jasmine, Gabriel Moura, Fernanda Concon, Gabriel Santana, Nicole Tulcheski, Bianca Paiva, Gustavo Daneluz, Nicolas Barone, Renato Cavalcanti, Lipe Volpato, Matheus Chequer, Luckas Moura, Lucca Perez, Guilherme Gonella, Renan Cuisse entre outros.



Crédito Fotos: Argel do Valle Produções







Website: http://noticias.r7.com/fala-brasil/videos/-festas-de-debutante-movimentam-economia-e-geram-empregos-03072017