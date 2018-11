Dezembro Laranja alerta para os perigos do câncer de pele

Mês do início do verão no Brasil, dezembro também é o símbolo da luta contra o câncer de pele, tipo mais comum por aqui, correspondendo a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Só este ano, a estimativa é de 165 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Os sinais e sintomas estão relacionados ao surgimento de lesões de pele em áreas de exposição solar, como antebraços, colo e face. Quando os raios ultravioletas atingem a pele, radicais livres são liberados desencadeando reações que prejudicam o funcionamento das células que, com o desgaste contínuo, perdem a capacidade de se defender e dão lugar a manchas, flacidez e até câncer. Por isso, para evitar o problema, cuidar da derme desde cedo e não apenas durante uma estação do ano ou nas férias é fundamental, já que o surgimento destes tumores está relacionado com a quantidade de sol tomada durante a vida e não simplesmente em uma situação ou outra.



Muitas vezes negligenciado, o uso de protetor solar é uma das maneiras de prevenir o problema. Mas para que essa proteção seja eficaz, é preciso usar um bom produto, com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 30. A aplicação deve ser feita cerca de 20 minutos antes da exposição ao sol. A cada duas horas ou depois de mergulhos no mar ou piscina, o produto deve ser reaplicado.



Fotoprotetores orais também são excelentes aliados na defesa da pele contra os efeitos nocivos do sol, pois potencializam os resultados dos protetores solares tradicionais. O produto é disponibilizado em cápsulas ricas em substâncias antioxidantes, como o betacaroteno, Vitaminas E e C e Pycnogenol, que combatem os radicais livres e protegem o DNA das células de mutações e do impacto provocado pelos raios solares. "Os fotoprotetores orais podem ser prescritos levando em conta a individualidade de cada pessoa, com formulações personalizadas. Vale ressaltar que esta proteção oral não substitui o filtro solar, mas potencializa seus efeitos, tornando o produto ainda mais ativo na proteção da pele", explica a farmacêutica Aiessa Balest, da Farmacotécnica.



Aiessa ressalta ainda que, além da proteção contra os raios solares, é importante hidratar a pele todos os dias para que os ativos de proteção sejam absorvidos com mais facilidade. "A linha de produtos RLMT2 é uma boa escolha, pois oferece um hidratante corporal Multiprotetor Progressivo, enriquecido com ativos naturais que promovem hidratação intensiva da pele, proporcionando elasticidade e firmeza por mais tempo. Atua com um conceito de hidratação funcional, com duração de até 24h, comprovada em testes clínicos realizados em laboratórios", explica a farmacêutica.







