Grupo DI investe em sua plataforma de e-commerce para crescer 30% em 2017

O Grupo DI, rede multicanal premium de beleza e bem-estar, espera crescer 30% em vendas esse ano, impulsionado pelo comércio eletrônico. Para isso, o grupo, que está celebrando 50 anos, acaba de relançar a sua loja online, a Nuspace.



"Nossa estratégia de expansão está orientada hoje para as vendas online, que tendem a crescer fortemente esse ano. Queremos fortalecer os mercados onde já temos presença com nossas lojas e alcançar praças emergentes, especialmente, São Paulo, Rio de Janeiro e Sul do país, aproveitando o fato de que temos uma marca forte. Somos a única rede de drogarias premium do país", afirma Leonardo Diniz Jorge, sócio e diretor de Marketing e Novos Negócios do Grupo DI, que conta com lojas nos shoppings Iguatemi, Iguatemi Campinas, Market Place, Alphaville, JK Iguatemi e Galleria Shopping.



Segundo estudo da Ebit, as vendas do comércio eletrônico devem acelerar em 2017, depois de um 2016 ruim. A expectativa é de crescimento de 12%, atingindo faturamento de R$ 49,7 bilhões, ante os R$ 44,4 bilhões de 2016. De acordo com previsão da empresa, as vendas online retomarão um ritmo de crescimento da ordem de dois dígitos após uma forte desaceleração em 2016.



A perspectiva é ainda de uma melhora na quantidade de pedidos feitos por internet. Enquanto no ano passado as vendas cresceram unicamente por aumentos no preço médio das compras e o volume ficou estagnado, para 2017 a Ebit espera alta de 3,5% no volume de pedidos. A estimativa é ainda de um crescimento de 8% no tíquete médio, atingindo o valor médio anual de R$ 452, com uma maior venda de produtos de maior valor agregado.



Diniz Jorge destaca que, desde o seu lançamento, em março de 2015, a Nuspace se mostra um canal com enorme potencial de vendas, hoje representando 3% do volume do Grupo. Com a nova plataforma de e-commerce, esse percentual deve saltar para 10% até o final de 2017.



A Nuspace passou por uma forte reestruturação. A loja online teve sua oferta de produtos ampliada aos clientes – de 2.500 itens para 5.000. Houve ainda desenvolvimento na experiência de navegação, nos meios de pagamento, aperfeiçoamento da versão mobile, além do modelo de logística. A loja online está mais dinâmica, interativa e intuitiva.



Um dos diferenciais da Nuspace é a curadoria e a chancela de uma equipe multidisciplinar formada por especialistas em saúde, beleza e bem-estar da Drogaria Iguatemi, que comentam tendências, esclarecem dúvidas e fornecem dicas exclusivas.



O mix exclusivo de produtos tem marcas nacionais e importadas de alta qualidade, das melhoras marcas, como Embryolisse, Crest, DS Healthcare, Herbacin e Issa.



Cada item, é criteriosamente selecionado, seguindo as principais preferências da indústria de cosméticos e dermocosméticos. "Somos a rede mais inovadora e a líder no lançamento de tendências de nosso mercado", afirma o executivo. "Representamos uma nova e singular experiência em compras aos nossos clientes, porque entregamos o que existe de melhor para quem busca um estilo de vida que combine saúde e beleza", completa.



Para promover a Nuspace, o Grupo pretende realizar roadshows e workshops de beleza e bem-estar em cidades onde está presente com suas lojas e em cidades consideradas estratégicas de vendas, como Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Estão ainda previstos investimentos em mídias digitais, relações públicas, além da revista proprietária, hoje com tiragem de 20 mil unidades.

Website: http://www.nuspace.com.br/