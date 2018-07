Diagnóstico precoce da calvície pode acelerar o tratamento

Muitas vezes a alopecia não é notada logo de início. Os cabelos começam a ficar finos e talvez a perda só comece a ser percebida quando o couro cabeludo já está bem ralo. Nestes casos, o quadro pode ser irreversível e os tratamentos talvez não tenham o efeito desejado.



Segundo a dermatologista Letícia Contin, especialista em tricologia, além da genética, a calvície pode ser causada por uma série de outras condições. "Fatores hormonais, dietas restritivas e doenças autoimunes estão entre eles. Independentemente da idade é essencial ficar atento aos sinais e procurar um especialista para que o diagnóstico seja dado com antecedência e os procedimentos adequados sejam feitos", explica.



Um dos tratamentos que vem sendo amplamente utilizado nos consultórios é a laseterapia de baixa intensidade, uma técnica indolor que envolve o fortalecimento da raiz para controlar a queda. O capacete iGrow, uma referência dessa tecnologia, possui 51 pontos de luz, sendo 21 de laser de diodo e 30 de Luzes de baixa potência que incidem diretamente sobre o couro cabeludo.



Com apenas 20 minutos de uso, três vezes por semana, o equipamento tem eficácia comprovada no combate à alopecia androgenética. Seu efeito pode potencializar o resultado de outros tratamentos, como por exemplo, a mesoterapia e o microagulhamento.



Outro expoente com a mesma finalidade é a tiara Hairmax Laserband 82. O aparelho possui 82 pontos de luz, além de pentes que dividem os cabelos para aumentar a absorção dos raios no couro cabeludo. Com sessões de apenas 90 segundos o produto pode ser rotacionado, a fim de tratar todas as áreas da cabeça.



Em ambos os tratamentos os resultados começam a ser vistos entre um e três meses de uso.

