Sete dias para conquistar novos padrões de comportamento e autocuidado

Que tal separar uma semana do ano para cuidar só de você? Pensando nisso, o Costão SPA, em Florianópolis, oferece dois pacotes que despertam o desejo da maioria das pessoas: a busca da qualidade de vida e da saúde. Para motivá-lo a ficar mais conectado com você mesmo e emagrecer, há o pacote antiestresse e o pacote Semana de Emagrecimento, duas opções para quem pretende ficar imerso num ambiente saudável. De março a dezembro, é possível se hospedar no Costão do Santinho Resort e contar com profissionais que auxiliam na conquista de novos padrões de comportamento e autocuidado.



Sete dias para ficar saudável - A Semana de Emagrecimento tem programação repleta de atividades físicas e uma alimentação com pratos saborosos, saudáveis e funcionais - preferencialmente sem glúten e lactose (600 a 2 mil calorias). Os hóspedes recebem avaliações com nutricionista, acompanhamento de personal trainer, avaliação estética, corporal e terapias desintoxicantes, estéticas e relaxantes. Além disso, são oferecidos musculação, hidroginástica e pilates com vista para o mar e caminhadas pela praia.



Sete dias para conectar boas energias - A Semana Antiestresse também conta com cardápio de 600 a 2 mil calorias feitas exclusivamente para os hóspedes do pacote. As mesmas avaliações são realizadas por nutricionista e personal trainer. As terapias oferecidas para quem opta pela Semana Antiestresse são Ducha Vichy, talassoterapia, hepatodetox, esfoliação corporal, geoterapia, terapia aquática, hidratação facial com drenagem, massagem cefálica, massagem dos 7 chakras e muito mais.



Além de aproveitar sete dias para cuidar da própria saúde, o hóspede da Semana Antiestresse ou da Semana de Emagrecimento contam com a estrutura de um dos melhores resorts de praia do Brasil, com complexo de piscinas, sendo três aquecidas, quadras de saibro, quadra poliesportiva, seis restaurantes de gastronomia internacional, atividades para as crianças com recreação infantil, caminhadas ecológicas e a beleza da vista para a Praia do Santinho.



Website: http://www.costao.com.br