Dica de presente para as Mães: cosméticos orgânicos e naturais são tendência de beleza

Que tal dar para sua mãe um presente que deixe a pele dela jovem e bonita sem agredir o corpo e causar danos à saúde. Os cosméticos orgânicos e naturais podem ser a opção adequada e bem antenada com os dias atuais, já que esses produtos ajudam a preservar o meio ambiente.



"Os cosméticos orgânicos e naturais são mais ecológicos. Usam na sua formulação, principalmente, plantas e ingredientes biodegradáveis. Além disso, se utilizam de ativos que foram produzidos de forma menos agressiva", responde a cosmetóloga Joyce Quenca, embaixadora da Novexpert no Brasil, única marca no mercado brasileiro com cosmecêuticos 100% naturais e orgânicos.



Para ser considerado orgânico, o produto precisa ser certificado pela Ecocert, é uma empresa, criada inicialmente na França e que chegou ao Brasil em 2001,que além de controlar as substâncias que compõem o produto, também proíbe testes em animais.



"É importante ressaltar que nem todo cosmético orgânico e natural é vegano. Para ser vegano, o produto não pode ter nenhum produto de origem animal ou ser testados em animais", destaca.



Além disso, também há diferença entre produtos orgânicos e naturais. O primeiro deve ser desenvolvido com 100% de ingredientes naturais e vegetais e pelo menos 75% dos ativos devem ser orgânicos certificados. Já os naturais, além de 100% naturais e vegetais, 5% dos ingredientes devem ter certificação orgânica.



"Um dos principais benefícios destes produtos é que eles não contêm componentes químicos e derivados do petróleo, que possuem um alto potencial alergênico, como os parabenos", explica Joyce.



Por serem menos agressivos para a pele, estes cosméticos são os mais indicados para aplicação após os procedimentos a laser. Porque o uso do equipamento, normalmente, deixa, a pele mais sensível e irritada. "Já as demais opções encontradas no mercado possuem muitas substâncias que podem intensificar o processo natural de inflamação após a utilização do laser", comenta Joyce.



Estes produtos apresentam benefícios para a saúde do ser humano, pois têm menos chances de causar reações até nas peles mais sensíveis, e também para o meio ambiente, pois utilizar cosméticos orgânicos e naturais também significa apoiar o consumo consciente das matérias-primas encontradas na natureza", finaliza a cosmetóloga.



Todas as linhas da Novexpert (Ácido Hialurônico, Pró-colágeno, Vitamina C, Magnésio e Ômega) possuem certificado da Ecocert e são orgânicas e naturais, além disso, a marca também não realiza testes ou utiliza matéria-prima de origem animal.



