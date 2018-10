Dicas de 7 tratamentos especiais para a ACNE

Pesquisadores da equipe do Dr. Chun-Ming Huang, da Universidade da Califórnia (EUA), anunciaram recentemente um passo importante para desenvolver uma vacina contra a acne. Testes em camundongos e células da pele humana provaram que um fator conhecido como CAMP (Christie-Atkins-Munch-Peterson), uma toxina secretada pela bactéria Propionibacterium acnes (P. acnes), é capaz de reduzir a inflamação nessas lesões da pele. O estudo foi publicado recentemente no Journal of Investigative Dermatology e causou enorme expectativa. Mas essa vacina contra acne ainda deve demorar para chegar ao mercado e estar disponível para os pacientes .



"A boa notícia é que embora ainda esteja na fase de estudos, ela já mostrou eficácia no combate a toxina responsável pelas inflamações nas glândulas sebáceas. Mas essa vacina por enquanto não está disponível para os pacientes com acne, pois ainda é necessário realizar um ensaio clínico, com grande número de pessoas para descartar a possibilidade de efeitos colaterais antes da sua liberação", afirma a Dra. Juliana Zimbres, médica da ACNECLIN, clínica especializada no tratamento dos diferentes tipos de Acne e das cicatrizes causadas por ela.



Sobre a ACNE



A acne é a doença cutânea mais frequente e está presente em ambos os sexos. Ela causa incômodo por causa das lesões, provoca um comprometimento estético em decorrência das alterações na pele e pode impactar diretamente na qualidade de vida do paciente levando até a casos de depressão. A Acne pode ter início desde a infância até a vida adulta e sua causa pode estar relacionada a diversos fatores como a obstrução e inflamação da glândula sebácea, excesso de produção de sebo e a infecção pela bactéria Propionibacterium acne. Porém, ela é mais comum na adolescência, devido à produção hormonal, que é diferenciada durante esse período, provocando grande influência sobre as glândulas sebáceas e se desenvolve quando os poros da nossa pele ficam obstruídos devido ao excesso de células mortas e também de sebo, que produzimos em maior quantidade quando há aumento na atividade hormonal.



A acne pode piorar no período menstrual, devido à flutuação hormonal e está ligada a outros fatores, como o uso de cosméticos, maquiagem, tabagismo, estresse, obesidade, Síndrome do Ovário Policístico (SOP) - presente em até 80% dos casos -, bem como hereditariedade, exposição à luz ultravioleta e níveis aumentados de colesterol.



Tratamentos mais comuns da Acne



Todas as formas de acne podem ser controladas através de tratamentos específicos. Por isso, a busca pelo tratamento é importante, independente da idade, pois, além de controlar e sanar esse problema, é o que pode evitar que as lesões se transformem em cicatrizes.



Quando as espinhas estão inflamadas, o tratamento pode ser feito com o uso de antibióticos, corticoide, pílulas anticoncepcionais e produtos tópicos,sabonetes, géis de limpeza, entre outros. Os procedimentos mais comuns são a limpeza de pele, o peeling e o uso de laser de baixa potência com as tecnologias de luz azul e luz pulsada.



Mas a ACNECLIN desenvolveu um protocolo de tratamentos especiais que atuam com mais rapidez e eficácia, "Nossos tratamentos especiais são finalizados com máscaras individualizadas calmantes e secativas", explica a Dra. Juliana.



Os 7 tratamentos especiais contra Acne:

1- AcneCare®: combinação de tratamentos semanais para que suas espinhas sequem rapidamente. Limpeza de pele, peeling de cristal, peelings químicos e LED azul.



2- AcneLux®: plano de tratamento intensivo contra a acne, sem o uso de antibióticos. Luz Intensa pulsada a vácuo, associada a limpeza de pele tissue (sem dor) e LED (luz emitida por diodo ou laser de baixa potência) azul.



3- AcneMax®: combinação de tratamentos para redução simultânea da acne e suas marquinhas. Limpeza de pele tissue (sem dor), peelings químicos e sessões de microagulhamento.



4- AcnePlus®: combinação de tratamentos para cicatrizes de acne na mulher adulta. Radiofrequência microagulhada para melhora das cicatrizes e estímulo do colágeno.



5- CicaCare®: melhora importante das cicatrizes de acne e uniformização da pele. Plano de tratamento inclui sessões de Laser de CO2 fracionado.



6- MasterCare®: combinação de tratamentos específicos para cicatrizes de acne deprimidas. Radiofrequência microagulhada para estimulo de colágeno associada a preenchimento das cicatrizes deprimidas.



7- Care for Men®: Combinação de tratamento para redução da foliculite de barba. Limpeza de pele e máscara calmante com ativos especiais associada a depilação a laser.



