Dicas de alimentos pouco calóricos para ajudar a emagrecer

Para facilitar o seu processo de emagrecimento, você pode contar as calorias dos alimentos da sua refeição. Em um Self Service por exemplo, onde é difícil resistir as tentações do dia a dia, essa dica pode ser valiosa. Na hora de montar o cardápio da semana e ir para o supermercado, você também pode priorizar esses alimentos.



Começamos com a Rúcula que tem cerca de 4 calorias por xícara consumida e é uma ótima pedida na hora de escolher a sua salada. Como é uma folha mais saborosa, você pode economizar algumas calorias temperando apenas com limão. Você pode consumir também o alface que é pouco calórico, com cerca de 5 calorias por xícara, além de outras opções como repolho com 22 calorias por xícara, espinafre com 7 calorias por xícara, couve, 7 calorias por xícara e o agrião com cerca de 7 calorias por xícara.



Outras opções para compor a sua salada, são o tomate com cerca de 40 calorias por unidade, o nabo, com 36 calorias por xícara, beterraba com 35 calorias por xícara, cenoura com 22 calorias por xícara e cebola com 36 calorias por xícara.



Para acompanhamentos, você pode escolher por exemplo o aspargo também é com cerca de 27 calorias por xícara, assim como o brócolis que tem cerca de 33 calorias por xícara. Outras opções são a abóbora com 30 calorias por xícara, a couve-de-bruxelas com 38 calorias por xícara e para fechar os acompanhamentos, cogumelos são uma ótima opção. São cerca de 15 calorias por xícara e como existem diversas opções, você dificilmente vai enjoar.



Você também pode acompanhar a refeição com sucos de baixa caloria como o de melancia ou limão, além de finalizar com um chá de erva doce ou um cafezinho.



