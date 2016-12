Dicas de atividades para não engordar no Natal

As festas de fim de ano são o momento de celebrar com a família. E essa celebração é acompanhada de muitas comidas gostosas e, claro, calóricas. Portanto, se você está preocupado com os quilos a mais que as festas trazem, mas também não quer deixar de aproveitar a ceia, continue lendo nossas dicas e aproveite o Natal sem preocupações.



Coloque os doces em um prato só



Pegue um prato pequeno de sobremesa e coloque nele todos os doces que gosta. Mas lembre-se: você só poderá consumir os que couberem no prato. Nada de empilhá-los! Assim, você não passa vontade e evita exageros.



Continue a rotina de exercícios antes e depois do Natal



Intensifique os exercícios antes e depois do Natal para compensar os ganhos calóricos. O ideal é investir em treinos de alta intensidade, como pedalada ou corrida.



Beba chá verde



Prepare uma garrafa de chá verde e vá bebendo durante o dia. O chá verde é termogênico, ou seja, ajuda a queimar a gordura mais rapidamente por acelerar o metabolismo, além de dar sensação de saciedade.



Não fique sentado à mesa



Não faça da mesa o seu lugar na festa. Circule pelo espaço, converse, ajude nos preparativos e na entrega dos presentes. Ficar sentado à mesa faz com que se coma o dia inteiro em pequenas quantidades, o que, no fim das contas, é tão ruim quanto exagerar na ceia.



Coma frutas antes da ceia



Antes da ceia, coma uma maçã, banana ou pêra. Isso ajudará a dar sensação de saciedade, diminuindo a quantidade de comida ingerida na refeição. Frutas também são uma ótima opção de sobremesa e são ricas em fibras, ajudando na digestão e no funcionamento do intestino.



Evite os alimentos gordurosos



Na hora de montar o prato, evite os pratos que contêm muita manteiga ou margarina e que sejam fritos. Dê preferência aos grãos, oleaginosas como castanha-do-pará, frutas desidratadas e cortes magros de carne branca.



Não pule refeições



É normal que se pule o almoço no dia da ceia. Entretanto, isso aumentará a fome ao chegar a noite, aumentando também a quantidade de comida a ser ingerida. Portanto, almoce normalmente no dia.



Use métodos naturais



Se sua preocupação é ganhar peso, use métodos naturais para emagrecimento, como SlimCaps, tanto antes quanto depois do período de festas. Esse medicamento natural atua queimando a gordura e acelerando o metabolismo.