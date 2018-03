Dicas para fazer o cabelo crescer rápido

Muitos são os problemas relacionados ao crescimento dos cabelos. Em geral, os fatores principais são os distúrbios hormonais ou mesmo problemas de circulação sanguínea. Entretanto, há a incidência de fatores para além do organismo, que chegam de fora e dificultam o crescimento. Neste texto serão abordados diversos conselhos sobre o tema. Para manter os cabelos saudáveis vale a pena conferir as dicas abaixo:



A - É necessário sempre cortar os cabelos num período entre seis a oito semanas, no sentido de fortalece os fios e evitar as quebras.



B - Muita gente faz uso das claras em neve sobre o couro cabeludo. A chamada máscara capilar elaborada com claras de ovos em neve é essencial para dar mais força e brilho.



C - Beber muita água, já que a mesma limpa o organismo das toxinas e garante, por conseguinte, raízes capilares mais hidratadas.



D - Saber pentear os cabelos. Escovar os cabelos todos os dias, sem exageros ou excesso, no sentido de ativar mais a circulação.



E - Buscar utilizar cada vez menos aparelhos como secador ou chapinhas, os quais são meios de moldar os cabelos, mas que, em realidade, os destroem.



F - Os alimentos são fundamentais, tais como: ovos, peixe ou frutas e legumes frescos repletos de proteínas produzem seus efeitos benéficos nos fios de cabelos.



G - Em termos de proteínas, vale a pena uma visita ao endocrinologista e também ao nutricionista, já que as vitaminas são responsáveis para consistência e beleza dos fios.



H - Vale a pena fazer uso de diversos tipos de óleos essenciais: 3 gotas de lavanda; 3 gotas de alecrim e mais 2 gotas de tomilho, de cedro vermelho e o óleo de Jojoba.



I - Uma dica um tanto inusitada: Água de cebola. Duas cebolas fervidas em água. Essa água pode ser utilizada para fortalecer o couro cabeludo.



J - Outra dica inusitada está na máscara de batata, que ajuda a tratar os fios. Os ingredientes são: 3 batatas, uma clara de ovo e um pouco de mel batidos no liquidificador.



K - Também vale a pena fazer uso do vinagre de cidra de maçã. Um pouco desse tipo de vinagre diluído em água e aplicado diretamente ao couro cabeludo. Para disfarçar cheiro, aplicar duas gosta do óleo essencial à mistura.



L - Nada de produtos de silicone, mesmo que sejam produtos voltados para cabelos. Este tipo de química só faz obstruir os folículos capilares.



M - Nada de condicionador diretamente ao couro cabeludo. Condicionadores são para cabelos e não para pele, já que podem criar caspa ou oleosidade.



N - Evitar lavar os cabelos por uns dois dias, para que os mesmos eliminem todo tipo de resíduos industriais de xampus e demais produtos.



O - Nada de utilizar em excesso produtos feitos para modelar os cabelos, como gel, spray fixador e mousse, que só os intoxicam e petrificam.



P - Tratar bem dos cabelos no tempo de verão é essencial. Protetor solar para cabelos; chapéus ou bonés.



Q - Fazer uso de biotina, já que a mesma está presente em diversos tipos de alimentos saudáveis.



R - Muita massagem no couro cabeludo ao longo do banho. Com suavidade, sem meter as unhas. Estimular a circulação.



S - Nada de dormir com cabelo preso. Em caso de cabelos que embaracem demais, o ideal é fazer diversas tranças.



T - Uma vida menos estressada ajuda muito na saúde dos cabelos. A vida moderna está cheia de contra tempos e compromissos que sobrecarregam as pessoas em seu cotidiano. Portanto, vale a pena praticar atividades relaxantes de todos os tipos.



U - Nada de dormir com cabelos molhados. Essa atitude dificulta o crescimento e produz quebras.



