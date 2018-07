Dicas para combater o bad hair day no inverno

Quem nunca teve um Bad Hair Day? Aquele dia em que o cabelo não colabora e exige trabalho redobrado. No inverno, as opções para solucionar o problema ficam um pouco mais restritas já que, dependendo da temperatura, lavar os cabelos pode ser uma tarefa um pouco mais complicada. A Yamá Cosméticos elaborou algumas dicas que não envolvem água gelada e nem coque - penteado mais utilizado nos dias frios. Confira:



Frizz

O principal inimigo na hora de arrumar os cabelos pela manhã é o frizz. Na maioria das vezes, ele se resolve rapidamente, mas em certos dias, não é ao simples. O primeiro passo é umedecer levemente os fios com o spray Day After Yamasterol Cachos, que umidifica e modela mecha a mecha, deixando as madeixas sem frizz, nutridas e hidratadas.



Cabelos ressecados

Os óleos vegetais são essenciais para devolver a oleosidade natural dos cabelos. Para os dias de fios muito ressecados, o Óleo Finalizador Yamasterol Cachos auxilia na nutrição dos fios e ainda funciona como protetor térmico - ideal para ser utilizado antes do secador.



Falta de volume

Um cabelo com volume e movimento é a nova aposta dos cabeleireiros, mas naturalmente devido à oleosidade ou até mesmo ao clima, em alguns dias os fios acordam sem vida e brilho. Dá para ficar com um cabelo de diva em menos de 5 minutos com o Yamasterol Tradicional, o amarelinho. Basta aplicar o creme que possui textura leve do meio até as pontas dos cabelos e, em seguida, amassar os fios para que ganhem volume sem frizz. O Yamasterol não pesa e nem acumula nos fios.



Cabelos cacheados sem definição

Essa dica é especial para os cabelos cacheados. Para quem curte definição, também é possível alcançar um bom resultado de forma bem rápida. A receita é simples: qualquer versão do Yamasterol + Yamafix Gel. Misture uma medida de Yamasterol para uma medida do gel e aplique sobre os cabelos, com uma toalha úmida amasse as mechas de baixo pra cima para modelar os cachos.





Website: http://www.yama.com.br/