Dez dicas para começar – e manter - uma atividade física em 2018

A cada início de ano milhares de pessoas fazem a mesma promessa: vou deixar o sedentarismo para trás e iniciar uma atividade física em busca de melhor qualidade de vida ou perder aqueles quilinhos extras adquiridos ao longo do ano que se foi e das festas de final de ano. Mas nem sempre esta decisão passa de palavras ou pensamentos. Para você que quer, efetivamente, mudar de vida e ganhar saúde, o professor Cacá Ferreira, da Cia Athletica Campinas, preparou dez dicas importantes para transformar os pensamentos em atos concretos.



Mas antes de se lançar à rotina de treinamento, é importante que cada pessoa tome alguns cuidados. Em primeiro lugar, agende uma consulta com um médico e faça um check up completo, passo este importante para você saber quais seus limites cardiovasculares e físicos, importantes para evitar lesões ou mesmo doenças mais graves.



Com o laudo em mãos e liberado, siga estas dicas importantes, que vão te motivar a não começar e largar tudo no meio do caminho.



1 - Ame a você mesmo. Exercitar o seu próprio corpo é um ato de amor. Não priorize a sua agenda e sim, agende suas prioridades. Abra sua agenda e coloque nela o dia, hora e as atividades que estão relacionadas com o seu bem-estar, principalmente a hora de dormir, acordar, alimentação e ginástica.



2 - Inicie com um objetivo. Comece sempre a ginástica com uma clara visão de onde quer chegar, pois fará sentido o esforço a ser realizado ao longo do percurso. Sugiro que para cada momento da vida estabeleçamos um objetivo e que neste momento você viva plenamente todas as dimensões: física, espiritual, mental e social, através do movimento.



3 - Comece no local certo. É muito importante observar os seguintes aspectos para a escolha do local de malhar: proximidade com o lugar onde mora ou trabalha, professores formados para orientação, segurança e estado dos equipamentos, higienização do local, clima (sensação percebida dos alunos, professores e local).



4 - Crie sinergia com uma boa companhia – Sempre duas ou mais pessoas juntas conseguirão realizar mais atividade e por maior tempo do que elas separadamente. De repente, você não gosta da atividade, se você tem desânimo, mas sabe que sua amiga vai, é um fator de motivação para malhar. Ou quando você está no limite físico e um amigo dá aquela força para você aguentar até o fim e superar. Comece a praticar uma atividade física com mais alguém, os resultados serão mais expressivos.



5 - Escolha a atividade certa. Antes de iniciar qualquer atividade, faça três perguntas: Eu gosto dessa atividade? Eu preciso dessa atividade? Eu consigo realizar essa atividade? Para você responder a primeira pergunta relembre das suas experiências esportivas, atividades ou aquelas que despertam o desejo de praticá-las. Para a segunda, busque se consultar com um médico para realizar uma avaliação clínica detalhada e um avaliador físico para avaliar suas capacidades físicas (força, resistência, flexibilidade, agilidade e velocidade, além da composição corporal). E para a última pergunta, peça apoio a um professor de Educação Física para apoiá-lo na atividade escolhida. O mais importante é se sentir melhor, pois aquilo que você gosta você tem vontade de repetir. E, se possível, evite realizar uma atividade somente por obrigação, pois é desestimulante.



6 - Personalize a sua rotina de atividade física. Sempre ajuste sua rotina de atividade com o tempo disponível (dias e horários). Estipule a sua frequência semanal baseado sempre no objetivo a ser alcançado, sua atual condição física e sua disponibilidade de tempo. Não é porque dizem que o ideal é malhar cinco vezes por semana que não pode e vai desistir. Se na sua agenda só dá para encaixar o exercício duas vezes por semana, ótimo. Melhor um pouco do que nada.



7 - Mantenha a disciplina. A continuidade na ginástica é fundamental para criar um hábito, pois quando faltar um dia, daí não vai no outro. Quando você percebe, já não está mais frequentando a academia e voltar a malhar virou um problema. Outro ponto importante da disciplina é manter o foco nas atividades mais importantes do dia, lembre-se da primeira dica.



8 - Supere os dias ruins. Muitas vezes estamos sem vontade de fazer ginástica. Porém, não se esqueça do seu objetivo. Peça ajuda a sua companhia, peça para o professor ajustar o treino/aula, mas vá. Muitas vezes estamos com um estado de humor negativo condicionado pelo local que estivemos (casa, trabalho, viagem, entre outros motivos), porém tenho a certeza que se exercitar será um momento positivo e depois de 20 minutos, o corpo libera substâncias que relaxam o seu corpo e transformam o seu humor para melhor.



9 - Varie para não parar. Um fator muito importante para permanecer em uma rotina de atividade física é variar as aulas/programas, pois aumenta o bem-estar psicológico e a resposta ao treinamento. Muitas pessoas desistem de uma atividade por falta de variação e por falta de variação não há mais melhora e por não haver mais melhora se desestimulam.



10 - Comemore as conquistas. Nada melhor do que a sensação depois de malhar regularmente ver os resultados na relação com o corpo, com os outros e com a própria ginástica. Comemore com as pessoas que ajudaram a você a atingir suas conquistas. Será um momento mágico e um grande reforço para continuar fazendo ginástica.