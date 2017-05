Dicas para comer bem e de forma saudável fora de casa

Comer fora de casa mantendo uma alimentação saudável é, para maioria, um verdadeiro desafio. Isso porque a "tentação" de montar um prato com poucos nutrientes ou se render aos famigerados lanches e salgados fica ainda maior.

O hábito de se alimentar fora de casa tem sido cada vez mais incorporado ao dia a dia da população. Segundo dados do IBGE, o brasileiro gasta cerca de 25% de sua renda com alimentação fora do lar. Mas como se alimentar fora de casa no almoço sem sair da linha?



A dica é se policiar. Tanto na opção a la carte quanto self-service, tente estabelecer uma refeição que tenha bastante legumes e verduras + uma fonte generosa de proteína (frango, peixe, carne) e uma pequena porção de carboidrato (batata, arroz). Tendo essa base em mente, planeje como será o seu prato do dia. Isso ajuda a não cair na tentação de pegar várias coisas e montar aquele prato enorme. Dê uma olhada nas opções e escolha como será seu almoço.



Uma dica importante também é saber dar aquelas "escapadinhas". Escolha um dia da semana para fazer aquele prato cheio de massa e se entregar no balcão da sobremesa. Essa é uma forma de não se martirizar e também de recompensa pelos outros dias em que você se alimentou certinho.



Em Americana, o formato do restaurante Fogão a Lenha, é uma ótima opção para quem deseja manter uma alimentação saudável fora de casa. Prezando por uma culinária autêntica, com sabor de comida caseira e preço acessível, a casa possui um buffet com mais de 20 tipos de saladas e 25 pratos quentes.

Os destaques ficam por conta da variedade de massas, guarnições e pratos especiais, como a feijoada, frango caipira com polenta, rabada, frango assado, salmão e filé mignon, servidos em dias específicos da semana.





