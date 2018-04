Dicas para conquistar uma Barba Invejável

O uso da barba está em alta entre os homens brasileiros. Cada vez mais vaidosos, eles têm procurado novos estilos e se mostrado cada dia mais dispostos a cuidar do visual.



Para dar uma ideia em números, o Google Tendências aponta um crescimento recente de mais de 50% em pesquisas relacionadas a barba.



O Mercado também aponta para a demanda crescente e estima que a venda de cosméticos masculinos atinja os 60 bilhões de dólares até 2020, de acordo com a Euromonitor.



O Brasil figura atualmente em quarto lugar na lista dos maiores consumidores de cosméticos para homens, atrás de EUA, China e Japão.

Porém, o mercado brasileiro tem grandes chances de conquistar uma vaga entre os 3 maiores do seguimento já nos próximos 2 anos.



Para se ter uma barba bonita e saudável são necessários alguns cuidados especiais.

Isso é fundamental também para manter a saúde dos fios, pois se eles não forem bem tratados ficam quebradiços, opacos e ressecados.



A pele também precisa receber um cuidado extra pra evitar o aparecimento de cravos, espinhas e daquela coceira chata que muitas vezes impede o cultivo de uma bela barba.



Confira abaixo dicas fundamentais para deixar os pelos da face crescerem e para cuidar da barba corretamente:



1 - Limpeza e Higienização dos Fios



Usar produtos específicos e ter uma rotina de limpeza e hidratação da barba é fundamental para manutenção da saúde e beleza dos fios.



É preciso lavar a barba diariamente com shampoo e também usar condicionador regularmente.



Lembrando que deve-se usar produtos desenvolvidos especificamente para homens e para barba.



Isso faz uma grande diferença visto que as características dos pelos e da pele são diferentes entre homens e mulheres.



2 - Hidrate os Pelos



A hidratação dos fios é outra coisa fundamental.



Quando os fios crescem um pouco mais, a oleosidade natural da pele não consegue alcançar todo o comprimento da raiz até as pontas. Isso tende a deixar os fios duros e sem hidratação.



Para evitar que os fios fiquem ressecados e ajudar no crescimento saudável o grande diferencial é o uso do óleo de barba diariamente.



Ele hidrata, ajuda na proteção e no crescimento dos fios.



Prefira os óleos naturais, sem conservantes ou produtos químicos.



3 - Alimentação e Hidratação



A alimentação ajuda muito no desenvolvimento dos pelos. Procure consumir alimentos com grande quantidade de Zinco, Magnésio e Vitamina D.



Estes nutrientes auxiliam diretamente o crescimento da barba, cabelo e unhas dando força e resistência. Alguns exemplos de alimentos benéficos: Espinafre, Salmão, Banana, Milho, Ovo e Atum.



A ingestão de água é também fundamental para manter a pele, cabelo e barba hidratados e saudáveis. Lembre-se de consumir bastante água no seu dia a dia.



4 - Penteie a Barba



Penteando a barba regularmente, além de mais arrumados e bonitos, os fios ficam mais espaçados possibilitando mais entrada de ar.



Além disto, ajuda na circulação sanguínea que por sua vez auxilia o crescimento dos fios.



Prefira usar pentes de madeira, pois eles possuem ação antifrizz.



Ao pentear, passe o pente na direção de crescimento dos fios.



5 - Cuidados ao Aparar



Use sempre um bom gel de barbear, de preferência transparente, que permita visualizar a área dos pelos que serão removidos.



O gel prepara a pele para receber a lâmina, reduz o atrito com a pele e diminui o risco de cortes e irritações após o processo.



Evite fazer a barba logo após tomar sol, pois a pele fica irritada e as chances de provocar uma lesão são maiores.



6 - Bigode com estilo



Para domar os fios mais indisciplinados do bigode, daqueles que entram no nariz, ou para preparar aquele penteado estiloso, aposte em cera para bigode.



No começo pode parecer um pouco difícil de usar a cera, mais depois que pega-se o jeito abre-se um novo mundo de possibilidades para inovar no estilo do penteado dos fios entre a boca e o nariz.



7 - Modelando a barba



Para acertar os fios bagunçados e manter a barba alinhada ou para preparar penteados diferenciados aposte em pomadas modeladoras.



Dê preferência as pomadas de efeito matte (seco) pois elas evitam o brilho chamativo e mantém o aspecto natural.



Algumas servem tanto para cabelo quanto para barba, tornando tudo mais prático. Quando fornecidas em bisnaga são mais fáceis de aplicar.



Seguindo as dicas acima terá tudo para conseguir uma barba bonita e saudável.



Porém, não esqueça que para cuidar corretamente da barba é preciso uma linha de produtos de qualidade, que cumpra realmente o objetivo.



A marca de cosméticos PRAHOMEM é brasileira, focada no cuidado dos homens e fornece uma linha excelente para barba e cabelo masculino.



Os produtos podem ser adquiridos em: www.prahomem.com



Para mais dicas detalhadas de cuidados com a barba, acesse o blog barbasestilosas.com. https://barbasestilosas.com/



Até a Próxima!





Website: http://www.prahomem.com