Dicas para cuidar dos seus pinceis de maquiagem

Os pincéis são ferramentas que auxiliam na aplicação de produtos e na precisão de traços e contornos quando o assunto é maquiagem. Utilizados tanto pelos maquiadores profissionais quanto por mulheres que não abrem mão de um bom make-up, esses acessórios variam no tipo de cerdas, no formato, e por isso, exigem cuidados especiais quanto o assunto é higienização e armazenamento.



Primeiramente, é importante ressaltar a importância de manter os pincéis limpos, afinal de contas, eles estão sempre em contato com a pele e a falta de higienização pode fazer com que bactérias e impurezas causem acnes e outras complicações na região. Portanto, para maquiadores, a frequência ideal de limpeza é semanalmente, para limpezas mais profundas, além de higienizações rápidas diariamente para os pincéis mais usados. Já para quem faz o uso pessoal, limpezas quinzenais para os pincéis usados frequentemente e mensais para os menos usados são suficientes.



Existem produtos de higienização específicos para as cerdas dos pincéis de maquiagem, e esses são mais indicados para as limpezas mais rápidas e frequentes. De qualquer forma, os pincéis exigem limpezas profundas e estas devem ser feitas com sabão de coco e água, como explica Márcia Meireles, maquiadora e gerente comercial da marca de pinceis New Face Brushes. "Para uma limpeza mais profunda, você deve umedecer o sabão de coco, umedecer levemente a cerda do pincel e fazer movimentos circulares, sem aplicar muita força. Dessa forma todos os resíduos de produtos que ficam nos pincéis saem na espuma." afirma a maquiadora.



Ela ressalta também a importância de não molhar em excesso as cerdas e tomar muito cuidado para não molhar a base do pincel, responsável por fixa-las. Além disso, para evitar esse tipo de contato, deixe os pincéis secando sempre em posição horizontal.



Por último, espere secar totalmente até guarda-los, lembrando sempre de mantê-los em estojos que protejam as cerdas e que não permitam a entrada de umidade.





