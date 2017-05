Treze dicas para emagrecer até o verão 2018

Emagrecer nunca é um processo fácil, ainda mais de uma maneira saudável. Sempre que uma dieta for planejada, deve ser de forma gradual, com uma reeducação alimentar, exercícios e acompanhamento. Mesmo assim, existem algumas dicas básicas para quem precisa eliminar uns quilinhos indesejados. Segue a lista:



1 – Exercícios físicos é parte importante em um processo de emagrecimento, por isso tente praticar todos os dias por cerca de 30 minutos. Se você não tem tempo ou dinheiro para academia, faça caminhada ou exercícios em praças com equipamentos.



2 – Beba pelo menos 2 litros de água por dia, se você não tem esse habito, deixe uma garrafa separada para você controlar a quantidade diária de água. Lembre-se que outros líquidos não substituem a água nesse processo.



3 – Faça de 5 a 6 refeições por dia, de 3 em 3 horas priorizando refeições equilibradas em nutrientes. Ficar horas sem comer não é uma boa dica, afinal, você vai acabar descontando a fome na próxima refeição.



4 – Escolha alimentos como frutas e barras de cereal nas refeições intermediárias. Iogurtes e bebidas à base de soja também são uma boa pedida.



5 – Troque molhos, requeijão, manteiga e outros produtos mais gordurosos por versões light desses mesmos produtos.



6 – Aumente o consumo de verduras e legumes, mas não esqueça de manter carnes magras no cardápio.



7 – Evite bebidas alcoólicas, refrigerantes e industrializados durante esse processo.



8 – Sempre escolha preparar os alimentos assados ou grelhados.



9 – A quantidade do prato é o grande segredo, diminua a quantidade, uma dica é utilizar um prato menor para na hora da montagem, você colocar menos comida.



10 – Substitua doces e chocolates por frutas.



11 – Controle a sua ansiedade com atividades e hobbys para que você não fique pensando apenas em comida.



12 – Não pese todos os dias. O ideal é que seja feito uma vez por semana e sempre na mesma balança, com roupas leves no período da manhã.



13 – Comemore cada quilo perdido, mesmo que sejam algumas gramas, pense que seria pior se você não tivesse eliminado nenhuma grama.



É muito importante acreditar no processo já que existem muitos produtos sendo oferecidos na internet, como chás, óleos, noz da índia e outros.



Seguindo esse passo a passo, você vai ter um 2017 mais leve e saudável.



Website: https://www.emagrecaweb.com.br/