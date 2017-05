Dicas de especialista para diminuir os riscos da sua Cirurgia Plástica

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica - SBCP, a evolução da cirurgia plástica nos últimos anos é incontestável. Paralelamente há uma crescente procura e consequente aumento no número quantitativo de cirurgias. O avanço tecnológico contribui para o incremento das opções a serem consideradas. Ao passo que a cirurgia plástica pode melhorar aspectos do corpo e da vida, existem riscos que não podem ser desprezados.

Pensando nisso o Dr. Sergio Evangelista, cirurgião plástico de Mato Grosso, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, orienta que a decisão em realizar uma cirurgia plástica deve ser tomada durante a consulta com um especialista, respeitando os limites de cada indivíduo, de forma ética e consciente.



Outro fator que o Dr. Sergio Evangelista destaca como de extrema importância, é que a cirurgia deve ser realizada em centros de referência que possa promover qualidade e segurança ao paciente, garantindo um serviço de excelência. O ideal é que exista um esforço contínuo de padronização dos processos de atendimento ao paciente para evitar falhas.



A decisão de se submeter à cirurgia plástica é pessoal e é o paciente quem deve decidir se os benefícios estarão de acordo com seus objetivos.

Antes de uma cirurgia é necessária uma investigação médica completa, que inclua os exames pré-operatórios com finalidade de detectar qualquer alteração que possa impor riscos intra-operatório de ordem cirúrgica ou anestésica. Com os resultados em mãos, de todos os exames solicitados previamente, inclusive o risco cirúrgico com laudo do médico cardiologista, deverão ser analisados pelo médico anestesista, sendo assim estipulados maiores detalhes sobre o plano anestésico.



Para prevenção de possíveis complicações Dr. Sergio Evangelista cita que, os cuidados pré e pós-operatórios são de suma importância para a recuperação de sua saúde e bem-estar. Por isso seguir as orientações repassadas pela equipe médica e equipe de pós-operatório, por escrito e verbalmente é fundamental para a boa evolução da cirurgia.



Evangelista ressalta que no Hospital Cândido Portinari aonde atua juntamente com a sua equipe, trabalham de forma transparente buscando envolver o paciente nas ações relacionadas ao tratamento médico para que ele não somente saiba o que é feito, mas também conheça e participe de forma ativa do processo. "Há no nosso Hospital um esforço contínuo de padronização dos processos de atendimento ao paciente para evitar falhas. Nossos profissionais recebem capacitação permanente nesse sentido. Os resultados são monitorados por meio de indicadores".





Dr. Sergio Evangelista

Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

e da American Society Of Plastic Surgery