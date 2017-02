Dicas para fortalecer seu abdômen com segurança

Como fortalecer seu abdômen sem se machucar com rapidez!



O abdômen é uma musculatura muito importante para qualquer esporte, principalmente artes marciais. Você evita diversas lesões se seu core estiver forte, e sustentar de maneira correta o peso do seu corpo.



Qualquer golpe ou posição, trabalha todo o corpo, como vimos neste artigo. O centro do seu corpo se estiver forte vai gerar mais energia e precisão nos movimentos. Um abdômen fraco, também é uma das causas das temidas lesões na lombar.



Corrija sua postura – Uma postura ruim pode ser responsável por você ter dificuldade em fortalecer seu core. Mantenha-se ereto o máximo de tempo possível.



Pense no seu corpo todo – Fortalecer seu abdômen não significa deitar no chão e fazer milhares de abdominais. Você tem que fortalecer todo o core, pensar no corpo como um todo.



Variação de exercícios e aparelhos – Não se limite apenas a um grupo de exercícios para seu abdômen, sempre mude os ângulos e os aparelhos.



Treine Lombar – Sua lombar deve ser fortalecida na mesma proporção do seu abdômen para a simetria do seu corpo. A simetria do corpo ajuda muito no equilíbrio em um posição, ou na hora de aplicar um golpe.



Comece devagar – O começo deve ser muito lento, com os exercícios mais leves e em pequenas repetições. Os músculos do abdômen também tem fadiga, e seu corpo pode distribuir de forma errada o peso em lugares indesejados do corpo.



Aquecimento – O aquecimento também deve ser feito antes de exercitar seu abdômen, evitando assim lesões na sua lombar ou outras partes do corpo.



Dieta – Evite o excesso de gordura e carboidratos, principalmente na parte da noite. Esta gordura irá se acumular na sua região abdominal. Como pequenas quantidades, diversas vezes ao dia.



Agachamentos – Os agachamentos são os exercícios mais completos da academia, e vão fortalecer de forma incrível seu core. Lembre-se, sempre procure ajuda de um especialista!

Website: http://venum.com.br