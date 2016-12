Oito dicas de como hidratar o seu corpo no calor

O verão está chegando e com ele, as altas temperaturas ficarão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Por isso, é importante monitorar bem como anda a sua hidratação, e uma forma bem simples de fazer isso é acompanhando a sua urina. Ela deve ser amarela pálida, nunca um amarelo forte ou muito escura, além disso, quanto mais forte o cheiro da urina, maior é a chance de você não estar hidratado.



Vamos listar algumas dicas importantes para manter o corpo hidratado:



1. Evite ficar com sede bebendo bastante líquido.



2. Sempre que fazer atividades físicas no verão, complete a água com alguma bebida esportiva contém eletrólitos e 6 a 8% de carboidratos.



3. Comece qualquer atividade bem hidratado e evite bebidas alcoólicas no dia anterior ao das atividades



4. Considere todos os tipos de bebidas como chás e sucos de fruta por exemplo.



5. Nunca considere qualquer bebidas alcoólicas na hora de fazer a conta da quantidade de líquidos que você bebe.



6. Suco de laranja é rico em potássio, considere sempre como opção na sua hidratação.



7. Boa parte das frutas tem grande quantidade de água na sua composição e, além de todos os benefícios desses alimentos, elas ajudam também a manter o corpo hidratado. Aposte em melancia, melão, laranja, abacaxi, uva, morango, entre outras.



8. Muitos legumes e verduras também carregam muita água na composição. O pepino, por exemplo, é constituído por esse elemento em mais de 90% e traz diversos outros benefícios para a saúde. Além dele, alface, tomate, berinjela e alcachofra também são boas opções.



Outra dica valiosa, é ter cuidado para não perder muito líquido durante o exercício. Para determinar a sua necessidade individualizada para a reposição de líquidos: durante o exercício pesado, pese-se imediatamente antes e após o exercício. Se você vir uma perda imediata de peso, você perdeu água valiosa. Beba 3 copos de líquidos para cada quilo perdido, use este valor para determinar a quantidade de água (ou bebida desportiva), você vai precisar de beber antes e durante a sua próxima sessão de exercícios para evitar perda de peso/água no futuro.



