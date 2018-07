Dicas de makeup e hair para três ocasiões diferentes em um único dia

A mulher brasileira tem ganhado cada vez mais espaço no disputado mercado de trabalho, e tem ocupado cargos que antes a hegemonia masculina dominava, e mesmo com a agenda lotada, muitas mulheres conseguem manter cabelo e maquiagem impecáveis, graças às dicas de profissionais da beleza.



Em dias agitados, quando um compromisso emenda no outro, a maquiagem também pode mudar e acompanhar as ocasiões e durar o dia todo. Mas como transformar a make fora de casa? De acordo com profissionais, o ideal é fazer um look versátil como recomenda a make-up artist, Natalie Rafea, que dá dicas valiosas do que fazer quando se tem três compromissos diferentes em um único dia:



"A dica é aproveitar uma mesma base e ir implementando a make de acordo com a necessidade ao longo do dia", afirma.



Confira as dicas infalíveis da make-up da artist Natalie Rafea para um dia agitado com reunião no meio da tarde e coquetel à noite:



Make para uma manhã de trabalho:

Tudo começa com uma boa preparação de pele, que inclui limpeza e hidratação que são indispensáveis, assim como o filtro solar. Depois vem a aplicação de uma camada bem generosa de base, corretivo e marcação do contorno. Já o blush pode ser em tons pasteis ou levemente rosado para dar um "ar mais saudável". Para os olhos, a dica é utilizar sombras em tons claros para a pálpebra móvel, abusar da máscara de cílios, e investir no delineador, pois ele é o coringa para incrementar as makes ao longo do dia. O batom fica a critério de cada uma, mas o ideal é sempre utilizar cores neutras e tons pasteis para deixar uma maquiagem mais leve e natural.



Make para reunião no meio da tarde:

É possível aproveitar a make anterior, caprichando em uma pele mais iluminada e um olhar mais marcado. Para isso pode se usar uma sombra de tonalidade marrom bem clara para a marcação do côncavo e esfumaçar o canto exterior dos olhos com uma sombra marrom escura. A dica aqui é aproveitar a mesma sombra para esfumar a linha inferior dos olhos e na linha interna passar um lápis branco para abrir o olhar e deixa-lo um pouco mais expressivo. E para finalizar é bom usar um belo iluminador nas têmporas e na linha T além de reforçar o batom com mais uma camada e gloss para dar àquele brilho.



Make completa para um Coquetel à noite:

Já no caso de um evento noturno, podemos abusar do brilho e das marcações. É possível aproveitar a mesma base da make, mas é necessário intensificar a pele, aplicando mais uma camada de base. Para fazer um contorno mais marcado, é indispensável usar blush de coloração mais acentuada e um iluminador incrível em toda a zona T, têmporas e abaixo das sobrancelhas.

Para os olhos a dica é usar uma sombra preta de pigmentação forte para cobrir toda a pálpebra móvel, marcando o côncavo com uma cor terra para realizar o esfumado. Na parte inferior uma dica infalível é usar lápis preto na linha interna dos olhos e esfumaçar com marrom escuro e sombra preta na linha externa. Um ponto de luz prateado na junção interna das pálpebras fica sempre muito charmoso e traz glamour para toda make. E para finalizar reaplicar bastante sombra nos cílios superiores e inferiores, colocar cílios postiços é sempre a "cereja do bolo" e valoriza muito qualquer maquiagem. Um batom escuro com um belo contorno e verniz fixador completa uma make arrasadora!



Agora confira as dicas imbatíveis do que fazer com os cabelos em um dia agitado na agenda de uma mulher de negócios.



A hair stylist Clo Manfredi também dá dicas imperdíveis do que fazer com os cabelos em um dia agitado:

Em um dia de trabalho normal, pode-se usar o cabelo mais natural, se for liso por exemplo, é bom sempre manter hidratado pra ter brilho e ficar bonito.



Já em uma reunião no meio da tarde pode fazer um coque despojado ou uma trança displicente sempre com fios soltos na frente para manter o rosto mais jovem.



Em um coquetel à noite pode ser feito um babyliss suave e bem solto para dar volume e descontração.



Agora quando a mulher precisa de um cabelo mais elaborado e não consegue fazer sozinha, o ideal é procurar um salão que ofereça um atendimento mais personalizado e que entenda as suas necessidades.



Existem casos em que a executiva tem uma agenda tão agitada e precisa se adequar a fusos horários tão diversos, que chega a levar o notebook até para o salão de beleza. A Clo Manfredi, por exemplo, entende esta demanda e atende mulheres de negócio no ritmo que ela precisa para dar conta da agenda agitada.

Gostou das dicas das profissionais? Então é possível contatá-las pelas redes sociais.



Make-up Artist Natalie Rafea

@natalierafea_makeup



Hair Stylist Clo Manfredi

@clomanfredi