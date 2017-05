Dicas de presentes para o Dia das Mães

No próximo domingo (14), é celebrado uma das datas mais importantes do ano, o Dia das Mães. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estima-se que em 2017, as vendas cresçam 3,8% em comparação com 2016.



Mas, é sempre uma dúvida escolher qual o presente ideal para sua mãe. Você pode ficar em sua zona de conforto e presenteá-la com belas flores, uma lembrança tradicional e que sempre mexe com o sentimento. Porém, se quiser ousar, existem diversas opções, como, por exemplo: bolsa, sapato, acessórios (pulseira e colar), roupas, entre outros.



A advogada, Tamara Cestari, este ano resolveu abusar da ousadia e comprou lingerie para presentear sua mãe. "Em 2016, eu comprei pijama para a minha mãe. Todos os anos, ela sempre me pede pijama ou bota. Muitas vezes, eu fico sempre na mesma. Porém, esse ano resolvi mudar e juntar elegância com praticidade. Dessa vez, quero me fazer presente presenteando de fato, algo que ela irá usar sempre. Optei pelo modelo frente única, pois minha mãe tem esse estilo e várias blusinhas assim. Sei que não errarei no presente e essa foi a minha opção," revela.



De acordo com Júnior Zampol, diretor do Grupo Lutestil, fabricante da marca LUT moda íntima feminina, existem diversos tipos de lingeries para todos os tipos de mães. "Nós desenvolvemos vários tipos de lingeries. Os sutiãs, por exemplo, têm modelos com power bojo, plus size, strappy bra, entre outras peças que irá combinar perfeitamente com cada estilo de mãe. É uma procura que sempre cresce a cada ano, pois é um produto que todas as mulheres precisam", explica.



Surpreenda a sua mãe e dê de presente uma lingerie bem linda. Aproveite as dicas e saia do básico



Sobre a Lutestil

Há 35 anos no mercado de moda íntima feminina, a Lutestil é uma importante marca que atende os maiores magazines do país e lojas de todo o Brasil, graças a sua elevada capacidade de produção mensal.

http://www.lutlingerie.com.br