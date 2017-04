Dicas de tratamentos antirrugas: de adesivos antissinais super hidratantes às máquinas ultramodernas

Os sinais do tempo ficam registrados na pele em forma de rugas e linhas de expressão. Essas marcas indesejadas podem surgir ao longo da vida pelo simples fato de expressarmos nossos sentimentos através de movimentos faciais ao falar, sorrir e chorar, ou por alguns hábitos, como por exemplo, excesso de exposição solar, consumo exagerado de doces, álcool, tabagismo, e também, em virtude de fatores genéticos e do envelhecimento natural que acarreta na diminuição das fibras de colágeno após os 35 anos.



Para nossa sorte a indústria da beleza está cada vez mais avançada e utiliza tecnologia de ponta para criar produtos e tratamentos que proporcionam o rejuvenescimento da pele da maneira menos invasiva possível. "O mercado de estética oferece diversas possibilidades para combater as marcas do tempo na cútis, o melhor é combinar as tecnologias de acordo com as necessidades de cada paciente", ressalta a fisioterapeuta dermatofuncional Lorice Issa Miguel, que atende beldades como Luciana Gimenez.



O bom é que o mercado estético brasileiro já consegue acompanhar as tendências mundiais e nos dá acesso ao que há de mais moderno em produtos e tratamentos antirrugas e linhas de expressão. É o caso dos adesivos antissinais de silicone, uma tecnologia inovadora que só podia ser adquirida na Europa e Estados Unidos e que agora é fabricada no Brasil. Para atestar que os adesivos antissinais Supérbia estão dentro dos padrões internacionais de qualidade e eficácia, a LENIC Cosméticos, fabricante do produto, encomendou um estudo para o laboratório de pesquisa Kosmocience e os resultados foram os melhores possíveis, 81,3% das participantes da pesquisa notaram melhora na aparência dos sinais de envelhecimento da pele na região facial e, 100,0% das participantes apresentaram melhora na hidratação da pele após 2 horas de uso.



"Temos no país excelentes aparelhos de ultrassom, radiofrequência, roller para microagulhamento e, os adesivos de silicone vieram para complementar e potencializar a prevenção e a manutenção do tratamento das rugas no dia a dia", esclarece Lorice.



Fernanda Maria dos Santos, moradora da cidade do Rio Janeiro, utiliza o adesivo de silicone Supérbia há 11 meses, por indicação de sua dermatologista para combater uma marca profunda na testa, no sentido vertical, causada pela posição que ela dorme. "Posso dizer que a marca melhorou bastante. Antes do uso do adesivo, ao passar o dedo, eu sentia a marca na testa, agora não mais", conta satisfeita.



Guia básico para combater rugas



Lorice Miguel elencou os melhores procedimentos de combate aos sinais:



- Ácido Hialurônico – mantém a hidratação natural e o colágeno da pele, combate o envelhecimento e trata linhas finas de expressão e rugas causadas pela idade. Um ativo cada vez mais presente nos cosméticos anti-idade devido ao fato de proporcionar umidade suficiente para manter a elasticidade da pele. A linha de tratamento Supérbia inovou ao incorporar o ácido hialurônico na formulação do seu primer. Assim, além da função de fechar os poros e preparar a pele para receber protetor solar e/ou maquiagem, o primer Supérbia corrige pequenas imperfeições, proporcionando à pele uma textura aveludada. O ácido hialurônico também é um dos princípios ativos mais utilizados nos preenchimentos faciais.



- Adesivos de Silicone Grau Médico – combatem as rugas de forma simples e natural. Previnem e suavizam os sinais de expressão, além de hidratar, fechar os poros e tirar a aparência de "amassado" da pele. Sua fórmula é composta de silicone grau médico e não contém quaisquer tipos de ativos e medicamentos. Eles agem por ação mecânica, preenchendo as marcas com a água do nosso próprio corpo. Apesar de apresentar resultados rápidos, não deve ser considerado um produto do tipo "efeito Cinderela", pois configura um tratamento que, através do uso contínuo, apresenta resultados significativos na diminuição de rugas de expressão, além de amenizar os "pés de galinha" e devolver o tônus da cútis.



- Radiofrequência – a tecnologia já está na quarta geração e visa atenuar as rugas finas, marcas de expressão e aumentar a elasticidade da pele. Uma modalidade terapêutica que utiliza radiações que provocam o aquecimento controlado e preciso das estruturas de tecido estimulando as fibras de colágeno e elastina que dão sustentação à pele.



- Ultrassom Microfocado – Tratamento para o combate da flacidez com efeito lifting facial. Atua na redução de linhas de expressão, rugas e na suavização de pés de galinha com elevação perceptível da linha da sobrancelha. Aparelho de ultrassom microfocado que age nas camadas mais profundas da pele até o invólucro do músculo proporcionando maior firmeza para região tratada. O processo de regeneração tem efeito gradual que pode ser notado a partir do segundo mês. Normalmente indica-se uma aplicação anual.



- Microagulhamento – é uma terapia minimamente invasiva de indução da produção de colágeno e elastina. Proporciona melhora significativa no aspecto de rugas, melanoses e problemas de pigmentação. Consiste em um aparelho de rolagem com microagulhas que vai gerar microlesões na pele que fecham os canais criando um novo tecido, resultando numa pele firme e mais espessa. O procedimento contribui para a circulação sanguínea, aumentando o suporte nutricional e de oxigênio local, o que acelera a eliminação de metabólitos e toxinas.



- Peelings – Podem ser químicos, realizados com ácidos, como o glicólico, e substâncias combinadas como argilas, óxido de zinco, silicato de alumínio, extrato de hibiscos e silicato de magnésio, ou mecânicos, realizados com ponteiras diamantadas. Os peelins clareiam a promovem um lixamento superficial da camada córnea da pele, a camada mais superficial da epiderme, afim de promover uma renovação celular, ativar a oxigenação, tonificar e hidratar.



A fisioterapeuta dermatofuncional salienta que o uso da toxina botulínica, o famoso botox, ainda é uma alternativa considerável na luta contra as rugas, mas faz uma ressalva: "Para não correr riscos e obter resultados indesejados, o procedimento só deve ser realizado por médico especializado".



E Lorice adverte também que o acesso a todos esses avanços tecnológicos não serve de justificativa para abrir mão dos cuidados diários, deve-se beber bastante água, fazer uma alimentação balanceada, higienizar a pele com uma loção de limpeza de qualidade e reaplicar o protetor solar ao longo do dia.