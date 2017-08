Cinco dicas para usar blusa tricot no dia a dia

Blusas de tricot são peças belas e versáteis. Elas combinam com diferentes ocasiões e podem compor o look de modo fácil e prático. Ainda assim, é comum ter dúvidas de como utilizar a peça em algumas ocasiões.



Para facilitar a vida das mulheres, a loja MyBasic separou cinco looks que podem ser criados utilizando a blusa tricot seguindo a moda básica.



Look urbano: blusa tricot com calça jeans



É a junção de duas peças versáteis. Ambas combinam com praticamente tudo, então, o direcionamento do look fica por conta dos detalhes e acessórios. Para um visual mais urbano, tênis são os mais indicados. Porém, óculos escuros, chapéus e colares também podem acrescentar personalidade.



Look gracioso: blusa tricot com jardineira



A jardineira, por si só, já é uma peça graciosa. O segredo para este look é saber combinar as cores. Se a jardineira for jeans, a questão está praticamente solucionada, já que a blusa tricot já criara sintonia para um visual mais comum. Se quiser elaborar, jardineiras com tons terrosos, por exemplo, podem combinar com blusas, calçados e bolsas coloridas.



Look esporte-fino: blusa tricot com legging e bota



Uma das combinações mais prontas de todas. Calça legging e botas são extremamente versáteis, funcionando no visual, da mesma maneira que no conforto. A escolha por calças e botas mais escuras permite blusas de diversos tons, combinando ou criando contraste.



Look moderno: blusa tricot com shorts



Considerado um visual razoavelmente mais ousado, o contraste de volume entre a blusa e os shorts rendem um look moderno, que pode ser complementado com bolsas e echarpes. O segredo é usar um calçado que tenha destaque, como as botas e os saltos.



Look versátil: blusa tricot com saia



Seguindo a mesma linha do look anterior, as pernas ganham ainda mais poder neste visual, que pode ser com as pernas nuas ou com meia-calça, como preferir. O resultado também é bastante fashion e expressa personalidade.



Vantagens da blusa de tricot



O tricot é uma malha recorrente na moda básica. Isso porque suas muitas vantagens também sintetizam as principais características dos produtos que compõem essa moda. Usando como exemplo a blusa tricot: ela possui versatilidade para vestir vários looks, tanto por seu caimento mais tradicional, quanto por suas cores, geralmente neutras; é uma peça atemporal para usar em qualquer estação; e seu material tem excelente durabilidade, sendo uma peça que pode ser usada por muitos anos, sem mostrar sinais de deterioração.



