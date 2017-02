Dicas Para Usar Tênis Branco

Muitas cores saem e entram de moda a cada estação, entretanto, há também os tons e variações coringas que são atemporais e funcionam desde sempre e assim vão continuar. É o caso do branco, mais especificamente, dos sapatos brancos. Com muitas opções de combinação, eles partem do look delicado ao rebelde, passando pelo trend, moderno ou casual, todos sempre com muito estilo. Uma marca que traz ótimas opções para este modelo é a Schutz, com variações de estilo para todos os gostos.



Combinando com o clima do verão, os sapatos brancos também são democráticos, pois vão bem em diferentes situações e composições. Um visual urbano, com ar de rebeldia, por exemplo, pode combinar os tênis brancos com calças jeans destroyed e blusinha ou camiseta básica.



Com a presença do branco e do jeans, o balanceamento dos tons permite usar vários tons como preto, branco, cinza ou também cores mais vivas, depende da intenção. Por cima da blusinha, ainda é possível usar casaquinhos, camisa manga longa com estampas ou ainda blazers.



Uma opção para compor este visual é a lindo Tênis Branco Atanado Soft Scarlet Schutz. Ele todo em couro e detalhes pespontos. O modelo é fechado por amarração e tem um singelo e charmoso detalhe vermelho que dá o nome para o tênis.



Outra opção de visual é contrastante com o moderno, fazendo o estilo casual delicado, altamente feminino e cheio de graça. O tênis branco pode ser usado com vestidinho floral, que está em alta na temporada, junto a uma jaqueta jeans e bolsa tiracolo.



Ao mesmo tempo, é possível transformar completamente o visual escolhendo uma saia lápis com cores sóbrias como preto, nude ou ainda com listras. Esta combinação junto a camisa ou o elegante top cropped dá um ar sério, ao mesmo tempo que moderno e com tom de ousadia. Para ambos, acessórios como colares prateados e pulseiras podem fazer a diferença. E a bolsa, nesta ocasião, deve ser uma carteira ou mini, sempre de tamanho diminuto.



Uma opção para compor este visual é o Tênis Soft Atanado Schutz, feito em couro e com detalhes em sisal traçado. Ele é minimalista sem qualquer fechamento e com confortável sola em borracha. Seu destaque está nas cores presentes contornando suas formas.



Sobre a loja



Carolina, Fernanda, Mariana e Amanda, são quatro irmãs conectadas muito além do genuíno laço de sangue. Elas também estão unidas pelo gosto e interesse por moda. E foi a partir dessa grande ligação que o Gallerist surgiu.



As peças disponíveis no blog&shop são garimpadas pelas irmãs, que buscam novidades entre os novos e talentosos artistas do mercado. O trabalho é fazer uma espécie de curadoria dos artigos que serão vendidos no site, por isso o nome Gallerist – significado de galeristas em inglês.



O canal apresenta um blog – também produzido pelas irmãs – onde o público tem acesso às novidades de moda, decor, arte, gastronomia, viagens e demais eventos que ocorrem ao redor do mundo. O maior diferencial do Gallerist é ter o potencial de agregar qualidades de quatro pessoas com particularidades e talentos diferentes, em prol de um mesmo objetivo: gerar bom conteúdo e vestir mulheres contemporâneas.



Carolina, com sua paixão por arte, traz para o site o olhar de fotógrafa, capturando tudo de relevante que vê. Fernanda acrescenta as experiências da arquitetura, Mariana, sua apreciação e conhecimento de moda, e Amanda a inspiração na gastronomia e design.



Utilizando essas variadas perspectivas e a envolvente paixão pela moda, as irmãs constroem dia a dia o sucesso do Gallerist.



Endereço



Rua Iaiá - São Paulo/SP CEP 04542-907

Website: http://www.gallerist.com.br/