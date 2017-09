Dieta 5:2: o regime que te permite comer o que quiser

Como é a dieta?

Essa dieta foi desenvolvida por Michael Mosley, médico britânico, jornalista e apresentador de TV, em colaboração com Mimi Spencer.



Essa dieta geralmente fornece 500 calorias para mulheres e 600 para homens. Acredita-se que jejum intermitente 5: 2 melhoram a saúde e bem-estar.



Quais são as vantagens?



A dieta rápida promete uma perda de peso de cerca de 450 g por semana para mulheres e uma perda de peso ligeiramente maior para os homens, com uma série de benefícios para a saúde, incluindo pressão arterial, níveis de colesterol e melhora os níveis de insulina mais baixos.



Uma dieta fácil de manter.



Ela envolve poucas regras.



Evita o tédio ligado à dieta.



Reduz o tempo preparando as refeições.



É facilmente personalizável.



Você pode alterar por suas preferências alimentares.



O jejum também pode ter um significado espiritual.



Quais são os riscos e as precauções?



A drástica redução de calorias é difícil para a maioria das pessoas.



Aqueles que seguem a dieta vão sentir fome e pode, até sentir um desconforto, especialmente no início.



Você deve evitar comer em excesso nos dias de não jejum.



A dieta requer um planejamento cuidadoso de calorias nutricionais nos dias de jejum.



Nos dias de jejum, é muito difícil comer fora.



Não é uma dieta adequada para crianças ou adolescentes, mulheres grávidas, lactantes, pessoas com diabetes tipo 1 ou diabetes dependente de insulina ou quem sofre de distúrbios alimentares, e os pacientes que sofrem de algum problema de saúde.



Como isso funciona?



Aqueles que seguem a dieta comem normalmente, cinco dias por semana, nos dois dias restantes come um quarto das calorias diárias recomendadas.



Se possível, os dias de jejum devem ser sempre o mesmo a cada semana.



Os dias de jejum podem ser dias de atividade normal, mas não deve ser muito desafiador.



Se possível, as refeições de dias de jejum devem ser planejadas com antecedência.



Os alimentos dos dias de jejum devem ter um elevado teor de proteína e fibra, tais como carne, frango sem pele, peixes e vegetais de baixo índice glicêmico, como são os que dão maior saciedade.



Os hidratos de carbono tais como açúcar, massa, arroz e batatas, devem ser evitados, e podem ser substituídas por amêndoas, fatias de maçã com casca, cenouras e aipo que podem fornecer uma pequena quantidade de hidratos de carbono.



Deixar uma parte de calorias para fazer um lanche ou um copo de leite no final da noite pode promover o sono.



Bebidas são permitidas com poucas ou sem calorias, como café, chá e álcool devem ser evitados em dias de jejum.



Beber muita água pode ajudar a prevenir dores de cabeça e constipação.



O exercício físico em dias de jejum pode ajudar a queimar mais gordura e desviar a mente da fome.

Aqueles que seguem a dieta têm que pesar-se e medir sua cintura a cada semana.



Aqueles que seguem a dieta deve tentar andar 10.000 passos por dia.



Você pode adotar um jejum intermitente 4: 3 ou a cada dois dias para acelerar a perda de peso ou para gerenciar a perda de peso.



Um jejum intermitente 6: 1 (6 dias normal e um dia de jejum) é um regime recomendado como uma dieta de manutenção.



Qual refeição típica dessa dieta?



Uma refeição típica de 562 calorias consiste em:

Café da manhã: 10 morangos, 50 gramas de queijo cottage, pimenta preta, um toque de vinagre balsâmico.



Lanche: uma pequena maçã.



Almoço: O jejum.



Jantar: 1 colher de suco de limão, uma colher de chá de vinagre de arroz, duas cebolas em fatias, três tomates cortados em quartos, uma pequena abobrinha finamente cortada, 75 gramas de tofu marinado, 20 gramas de pinhões, uma colher de chá de sementes de gergelim, sal, pimenta e um punhado de salsa picada.



O que os especialistas acham?



A dieta e a sua eficácia para perda de peso em longo prazo e manutenção não é bem fundamentada.



Um estudo descobriu que as mulheres perderam uma grande quantidade de gordura e mostraram uma melhoria em indicadores relacionados ao câncer de mama através de um jejum intermitente 5: 2 do que com uma dieta diária convencional.



Fome em dias de jejum pode afetar negativamente o desempenho, o humor e as relações sociais.



Os benefícios de saúde dependem do conteúdo nutricional das refeições dos dias de jejum e não jejum.



Ele fornece pouca orientação para os dias de jejum ou não desenvolve hábitos alimentares saudáveis.

A dieta não é recomendada para pessoas que estão em risco de baixa de açúcar no sangue.



Existem poucos estudos sobre os efeitos da perda de peso, é considerada uma dieta saudável para o coração, para controlar o colesterol e pressão arterial e para a prevenção de doenças cardíacas.



