Dieta especial para festas de fim de ano, não jogue tudo no lixo

Se você está de dieta o desespero com toda certeza já começou a bater. Aquela ansiedade antecipada só de pensar em todas as delícias que lhe esperam na ceia do Natal e Ano Novo. Se fazer dieta já não é fácil, imagina se controlar para não "enfiar o pé na jaca" durante todas as comemorações.



Pensando em ajudar seus pacientes a não perderem os resultados conquistados durante todo o tratamento que fizeram no decorrer do ano, o doutor Flávio Madruga, nutrólogo e especialista em medicina esportiva, listou algumas dicas especiais para montar um cardápio diferenciado para essa época.



"Meu objetivo com essa dieta é ensinar meus pacientes como aproveitarem de forma saudável esses momentos importantes com a família e amigos, sem passar vontade. Não é preciso ficar de fora das comemorações, basta saber balancear o cardápio e fazer as escolhas certas.", declara o nutrólogo.



O que comer?

Existem alguns pratos que são tradicionais no Natal, o "Chester" é um deles. E para a alegria geral, ele é um dos pratos liberados para quem está de dieta, assim com outras carnes de aves como frango, peru e etc. Procure tirar a pele, prefira o peito do que a coxa e fique sempre nas opções assadas. Os peixes também são ótimas opções. Já as carnes vermelhas como pernil, lombo, costela, entre outras, devem ser evitadas. Caso não seja possível evitar, use o bom senso, e controle a quantidade. Um pedaço pequeno pode satisfazer sua vontade e não trará grandes prejuízos.

Saladas verdes, frutas da estação, legumes, cereais e frutas secas com tâmara, damasco e passas também podem entrar no cardápio. Fique atento aos molhos e temperos, escolha sempre os mais leves e menos industrializados.



Preciso fugir da sobremesa?

É difícil falar não a tanta sobremesa deliciosa, que tal aproveitar as saladas de frutas tropicais, as gelatinas e trocar o sorvete de chocolate por um de creme light? Creme de papaia também é uma ótima opção, basta fazer a versão mais saudável e light batendo o mamão papaia com bastante gelo, leite ou iogurte desnatado, adoçante e, no lugar do cassis, pode colocar uma geleia de frutas vermelhas – blueberries fica fantástico.



O que beber?

Se você não está fazendo uso de fluoxetina, as bebidas alcoólicas estão liberadas com muita moderação. O ideal é beber no máximo até duas taças de vinhos e champanhe nos dias das festas. Já os sucos naturais de frutas sem açúcar, isotônicas e água podem ser consumidos à vontade. Uma dica: não misture diferentes tipos de bebidas alcoólicas como, por exemplo, cerveja e vinho.



Para o doutor Flávio Madruga, existem inúmeras opções saudáveis e deliciosas para servir durante a ceia. Com um pouquinho de criatividade, foco e força de vontade é bem possível comer e beber bem, sem ter grandes problemas com a balança após as festas.

O nutrólogo, além de auxiliar com algumas sugestões para o cardápio, dá algumas dicas importantes que ajudam a manter o foco da dieta. Confira algumas delas:



1. Não fique sem comer o dia todo esperando a ceia. Siga sua dieta normalmente durante o dia e procure tomar um iogurte desnatado antes de sair de casa. Assim, você não chega faminto na festa e consegue escolher melhor os seus pratos preferidos;



2. Vai de refrigerante? Escolha a versão light. Enquanto uma latinha light de 150 ml tem 1,5 calorias, as normais têm 152 calorias.



3. Os acompanhamentos são um perigo. Seja cauteloso! Prefira arroz com passas.



4. Gosta de frutas secas? Fique no damasco, ele tem apenas 8 calorias por unidade e são menos calóricos do que figos, passas, ameixas, nozes, amêndoas e avelãs;



5. Tem salgadinho na festa? Escolha os assados e evite calorias desnecessárias;



6. Pule a farofa! Duas colheres de sopa podem somar 300 calorias. Você pode deixar essas calorias para um belo doce;



7. Não se perca beliscando amendoins, pistache, castanha de caju e batata chips. Uma porção de 100g pode passar de 580 calorias;



8. Vai de vinho? Escolha o tinto que tem 85 calorias em uma taça contra as 200 do vinho do porto. Já se a escolha for frisante ou champanha, opte pelo vinho branco seco que é melhor. Um drink light: uma dose de vinho branco misturada com água gaseificada;



9. Todo mundo gosta de uma mousse de chocolate, mas pense que ele pode ter até 300 calorias por taça, já a de limão ou maracujá tem entre 48 e 60 calorias.



Viu como é possível aproveitar as festas de final do ano sem exagerar e começar o ano com quilinhos extras? Siga os conselhos do Dr. Flávio Madruga e garanta momentos incríveis, sem passar vontade, nervoso e ainda com a consciência tranquila.



Mais informações

Dr. Flávio Madruga (CRM-SP 103.841)

Clínica Flama – São Paulo

www.clinicaflama.com.br





Website: http://www.clinicaflama.com.br