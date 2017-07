Dieta sem excesso de restrições faz sucesso em Curitiba

"Trocar comida processada por comida de verdade". Essa é a orientação da empresária curitibana Daniela Khouri, engenheira de alimentos e chef de cuisine santé, que acredita que investir em saúde é o primeiro passo para emagrecer de forma saudável. Idealizadora da Fresh Meal, referência em alimentação saudável sintonizada com as principais tendências mundiais de nutrição preventiva, Daniela vende energia, disposição e qualidade de vida embaladas numa alimentação rica em sabor e diversificada em ingredientes frescos.



Insumos de primeira linha, rígido controle de qualidade e combinação de ingredientes na execução dos cardápios norteiam a jovem empresa que há dois anos opera no mercado curitibano. "Trabalhamos dentro da abordagem funcional e com uma alimentação anti-inflamatória pautada por refeições leves, equilibradas e com carga glicêmica controlada, de forma a destacar as inúmeras possibilidades encontradas pelos clientes, sem terrorismos nutricionais, nem excessos de restrições", ressalta, Daniela.



Segundo a empresária, a variedade e a combinação de nutrientes adequadas são favoráveis para acelerar o metabolismo, naturalmente, e evitar ou tratar intolerâncias. "Além da preocupação com os ingredientes locais e sazonais, as formas de manipulação e técnicas de preparo adotadas pela Fresh Meal norteiam nosso compromisso com a saúde", aponta.



Modelo de negócio

O desenvolvimento de planos de alimentação saudável e funcional estão associados à boa gastronomia e passam longe do perfil de risco propagado por dietas muito restritivas. "As pessoas podem e devem se alimentar, diariamente, de forma prazerosa e equilibrada. No entanto, elas ainda estão apegadas ao comodismo das comidas industrializadas, com excesso de conservantes, espessantes e vários antinutrientes que, além de tornarem o metabolismo lento, roubam a energia, são pró-inflamatórios, agravam quadros de retenção de líquidos e espessamento de camadas de gordura, atraem disfunções hormonais e infertilidade, sem contar a probabilidade de desenvolver diabetes, hipertensão, colesterol aumentado, gordura no fígado e doenças autoimunes", explica Daniela.



"Existem pessoas que comem de uma forma mais tradicional, com junk food e excesso de alimentos industrializados, com conservantes, espessantes, acidulantes e refinados que intoxicam o organismo", acrescenta.



A alimentação funcional vai muito além da preocupação com o número de calorias. Rica em nutrientes, ela tem alto valor nutritivo e traz muitos benefícios à saúde. "Com a alimentação funcional a pessoa previne e trata patologias, resultando na melhoria da saúde e composição corporal. Numa dieta distribuída em 4 ou 6 refeições, num período de quatro semanas contínuas, um cliente Fresh Meal pode eliminar até 12 quilos apenas ajustando a alimentação, de acordo com o estado anti-inflamatório que se encontra seu metabolismo ", relata.



Segundo Daniela, já houve caso em que no prazo de 3 dias de alimentação, o cliente precisou reduzir o uso de insulina, uma vez que seu índice glicêmico havia sido regulado.



Atraente aos olhos e ao paladar

O desafio da Fresh Meal, parceira da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, é oferecer bases saudáveis, com combinações eficientes, rotatividade de nutrientes, e, de forma atraente para o cliente. "Preferimos não rotular nossa proposta de alimentação. Entendemos que saúde se constrói com boa gastronomia funcional, comida de verdade e com respeito às individualidades", defende.



A Fresh Meal consegue transformar pratos-desejo em preparos mais saudáveis e visualmente interessantes. " O conhecimento sobre química alimentar permite ir além e desenvolver uma gastronomia para o sentidos, como uma lasanha artesanal, sem aditivos, sem conservantes, equilibrada com gorduras boas, sem glúten e sem lactose, se o cliente desejar, marcada por aromas e cores de temperos frescos de ervas, legumes ao ghee e uma proteína veg, se for a opção", exemplifica.



O cardápio da Fresh Meal muda diariamente e a apresentação dos pratos recebe um cuidado especial para que o cliente comece sua experiência saudável com os olhos. Semanalmente são criadas 10 sugestões de combinações para almoços (que oferecem opções de proteínas animais e vegetais), 10 jantares, 10 lanches da tarde, 5 ceias, 5 lanches da manhã e 10 opções de desjejuns (com sugestão doce e salgada). Só para o almoço e jantar já desenvolvi mais de 360 receitas", compartilha a empresária, que vive o lifestyle desde a infância.





Website: http://www.freshmeal.com.br