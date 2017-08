Dieta do ovo cozido veja o que a cantora Rihanna diz

À medida que mais e mais pessoas lutam para manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida, pouca atenção é dada à dieta diária. Isso facilita que as dietas de moda façam incursões em nossas vidas.



Embora se saiba pouco sobre a eficácia real da maioria dessas dietas populares, elas são excepcionalmente atraentes e acabam nos fazendo cair nelas.



Uma das nossas recentes descobertas foi The Boiled Egg Diet (dieta do ovo). A dieta tem várias versões, e uma delas parece uma receita para a autodestruição - onde você deve ter ovos cozidos em todas as suas refeições! Comer cerca de 6 ovos em um dia!



Parece um plano de refeições que os atletas sérios costumam fazer. É um fato bem conhecido que os ovos são uma boa fonte de proteína e gordura.



Por essa razão, as pessoas em dietas de alta intensidade consomem ovos sem gema.



Mas privar o seu corpo dos grupos de alimentos essenciais certamente resultará em perda de peso, mas a privação de outros nutrientes essenciais também.



Os especialistas sugerem um ou dois ovos por dia. Os ovos podem aquecer seu, portanto, em verões de pico de temperaturas elevadas, é aconselhável manter apenas um por dia.



Especialistas em todo o mundo pegaram o conceito de The Boiled Egg Diet e modificaram para fazer planos de perda de peso que não só garantem perda de peso saudável, mas também o fornecimento regular de micronutrientes essenciais.



Os ovos, quando consumidos para o café da manhã, são conhecidos por induzir saciedade assim fazendo que coma com intervalos de tempo maior.



A cantora pop, Rihanna, começa o dia já com quatro ovos cozidos, uma fatia de torrada e uma porção de fruta.



Os ovos são carregados com proteínas, se você está queimando calorias, não há nada como ovos para substituir a perda de gordura.



Estes são termogênico, ajudam a aumentar o metabolismo e a queimar calorias.



Um dos estudos publicados na US National Library of Medicine, National Institutes of Health estudou 30 mulheres com IMC de pelo menos 25kg / M2.



Os participantes com idade entre 25 e 60 anos foram preparados para ter ovos no café da manhã.



Verificou-se que "durante o período, os participantes tiveram maiores sentimentos de saciedade após o café da manhã do ovo e consumiram significativamente menos caloria".



A "ingestão de energia após o almoço do ovo manteve-se menor durante todo o dia, bem como nas próximas 36 horas".



Quanto consumir de ovo por dia na dieta do ovo cozido?



Os ovos também ajudam na manutenção dos ossos e músculos deixando saudáveis e fortes. Deve ter em mente que um adulto comum, com rotina de exercícios de intensidade moderada, não deve consumir mais de 2 ovos por dia.



Como você prepara os ovos também é importante. Os ovos cozidos são a sua melhor aposta, uma vez que são desprovidos de excesso de óleo ou gorduras adicionais ou calorias.



Outras versões da Dieta de ovos cozidos podem consumir um par de ovos pelo menos duas vezes por dia com uma mistura de vegetais, saladas ou frutas.



Estes regimes de dieta são predominantemente baseados na eliminação ou regulação de carboidratos na dieta para induzir a perda de peso.



Aqueles que precisam de mais proteínas podem facilmente atender às exigências através de outros itens alimentares, como carnes magras.



Os ovos cozidos são uma das melhores maneiras de consumir ovos.



A perda de peso sempre deve ser alcançada por uma mistura equilibrada de boa dieta e um regime de fitness consistente.



Tenha uma rotina de exercícios caso não tenha conseguido perder peso só com dieta.



Cortar um grupo de alimentos ou consumir um excesso de algum item sempre levará a desequilíbrios nutricionais no corpo. Além disso, a perda de peso alcançada será transitória, de curta duração, insalubre e ressurgirá uma vez que você volte à sua rotina normal.



Para conseguir o cardápio grátis e os detalhes passo a passo da nutricionista, entre no seu navegador e digite dieta.blog.br tudo está na matéria: nova dieta do ovo: emagreça rápido 5 kg em 1 semana.





Website: http://dieta.blog.br/nova-dieta-do-ovo-emagreca-rapido-5-kg-em-1-semana