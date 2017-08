Dieta de sopa de repolho de 7 dias que conquistou Jennifer Aniston

Sopa De Repolho

Depois da moda da dieta dos líquidos, alimentação à base de sucos naturais, feitos com frutas, vegetais, sementes e outros suplementos de origem orgânica, agora celebridades como Jennifer Aniston, estão rendidas a uma nova dieta baseada na sopa do repolho.



Lembre-se: a dieta de sopa de repolho não é um programa de longo prazo. É apenas uma dieta de sete dias, destinada a ajudá-lo a perder até 5 quilos por semana.



Aqui mostramos como aproveitar ao máximo sua semana. Fique atento às seguintes instruções de cada dia.



Siga este plano:



Dia um:

Coma principalmente frutas e sopas. Consuma 3 a 4 tigelas de sopa nesse dia. Beba pelo menos 8 copos de água.



Você também pode beber café preto, chá não adoçado e suco de cranberry não apimentado. Não coma bananas nesse dia.



Dia dois:

Neste dia, você comerá apenas vegetais e sopas. Você deve comer pelo menos 3 tigelas de sopa e vegetais crus ou cozidos.



Fique longe de feijões, amido, ervilhas e milho. Coma bastante vegetais - não fique com fome.



Legumes: coma até ficar cheio. Todos os vegetais frescos, crus ou cozidos podem ser incluídos.



No jantar, você pode comer uma batata cozida (ou doce) com manteiga, se quiser, ou caldo de sopa em cima, mas sem sal adicionado. Não coma frutas neste dia. Lembre-se da água!



Dia três:

Frutas e vegetais: consumir vegetais (exceto ervilhas, milho, feijão ou batata) e frutas (sem bananas). Coma 3 a 4 tigelas de sopa e beba bastante água.



Dia quatro:

Bananas e leite desnatado: beba pelo menos 4 copos de leite desnatado ou leite de amêndoa não açucarado e coma até 8 bananas grandes e frescas.



Faça uma vitamina com bananas, leite e um pingo de canela.



Coma a quantidade de sopa que lhe fará bem, sem exageros, e tente beber água. O dia das bananas e do leite é para ajudá-lo a parar de consumir doces.



Dia cinco:

Carne e tomate: a proteína está no menu nesse dia e você pode comer até 470 gramas de carne magra.



Tenha até 6 tomates médios (fatie-os, adicione-os à sua sopa, coloque com alguma carne cozida no interior ou aproveite os frescos).



Beba 8-10 copos de água no mínimo hoje. Se você não gosta de carne, consuma frango sem pele. Coma pelo menos duas porções de sopa. Você ficará satisfeito!



Dia seis:

Carne e vegetais: mais proteínas hoje! Coma carne ou frango. Peixe branco grelhado, se você preferir.



Você também deve comer vegetais, especialmente folhas verdes como salada. Tem 2-3 porções de sopa. Não coma batatas, feijões, ervilhas ou milho.



Dia sete:

Arroz, legumes e castanhas: no seu último dia, coma 3-4 xícaras de arroz integral - não o branco - e 3-4 tigelas de sopa.



Os vegetais devem ser comidos também, mas não ervilhas, milho, feijão ou batata.

Tome a sopa. Beba muita água hoje, pelo menos 8 copos.



Parabéns! Por este tempo, você terá completado sua dieta de sopa repolho de 7 dias. Se você está lendo isso pela primeira vez, você verá que está comendo muita sopa!



Certifique-se de que sua sopa dure toda a semana! Se você estiver consumindo muita sopa, não é incomum precisar fazer mais durante a semana.



Certifique-se de que sua sopa seja saborosa, adicionando um pacote de temperos.



Dia 8 em diante:

Lembre-se disso: A dieta de sopa de repolho não é adequada para perda de peso em longo prazo.



A dieta é uma dieta com pouca gordura e fibra alta que o ajudará a entrar em forma rapidamente, mas em longo prazo você precisará exercitar e aderir a uma dieta saudável e equilibrada.



Você pode repetir periodicamente a dieta de sopa de repolho, mas não exagere!



Quando você planeja seguir a dieta de sopa de repolho, faça um favor e faça uma sopa que você não deixe de comer.



Não há nada pior do que jogar comida que você não come porque não aprova o sabor!



Para conseguir o cardápio grátis e completo e a receita da sopa emagrecedora passo a passo, entre no seu navegador e digite dieta.blog.br





