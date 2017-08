Como fazer a dieta de sopa de repolho, celebridade Sarah Michelle Gellar fez e explica

É conhecida como o milagre do emagrecimento rápido é fácil de manter, você não fica com fome e perderá muito peso! Realmente funciona!



Você já ouviu falar da dieta de sopa de repolho de 7 dias? A razão pela qual é tão popular é porque é uma dieta simples de ser seguida.



Embora já exista durante anos, o sucesso que as pessoas têm durante essa dieta é lendário. As dietas de 7 dias com sopas são populares.



É particularmente bom se você precisa perder alguns quilos rápidos e fáceis. A sopa de repolho na perda de peso funciona! O que é ótimo sobre esta dieta é que você pode comer a quantidade de sopa que quiser.



A outra coisa que funciona bem é identificar a forma do seu corpo. Uma vez que você conhece o seu, você vai saber o que comer para perder peso!





Instruções da dieta de sopa de repolho



Você verá resultados incríveis dentro de poucos dias do início e se tornará sua nova receita para quando você precisar perder peso rapidamente.



Existem também diretrizes rigorosas, como comer todos os dias da semana, principalmente com frutas e vegetais.



Tempo de preparação 20 min



Tempo de cozimento 25 min



Pronto em 45 minutos



Ingredientes de dieta de sopa de repolho



5 cenouras picadas



3 cebolas picadas



2 (450 gramas) de latas de tomate inteiro descascado, com líquido



1 repolho de cabeça grande, picado



1 (30 gramas) de mistura de sopa de cebola seca



2 litros de suco de tomate



2 pimentões verdes, cortados em cubos



10 talos de aipo, picados



1 (400 gramas) de caldo de carneiro ou outra carne





Como fazer dieta da sopa de repolho – Receita



Coloque cenouras, cebolas, tomates, repolho, pimentão e aipo em uma panela grande. Adicione a mistura de sopa de cebola, suco de tomate, caldo de carne e água suficiente para cobrir vegetais.



Cozinhe no fogo até que os vegetais estejam macios. A sopa de repolho pode ser armazenada na geladeira por vários dias.



Na dieta de 7 dias, você segue um determinado plano alimentar todos os dias. Além de comer esses alimentos específicos, você pode ter essa sopa de repolho surpreendentemente deliciosa.



Também é conhecida como sopa maravilhosa sopa de perda de peso, sopa milagrosa, sopa de pesos e você pode comer sempre que quiser!



A fim de entrar em forma para papéis e para perder peso após a gravidez Sarah Michelle Gellar, usou e aprovou a dieta da sopa.



Está certo! Não há restrições. A última coisa que você quer estar com uma dieta que te deixa com fome, pois você simplesmente não cumprirá a dieta até o final.



Você também tem mais chances de lanchar e isso é desperdício de calorias que se somarão. Não se esqueça de que para maximizar seus resultados com esta dieta, você deve beber 8 copos de água diariamente. Pense nisso!



Você está removendo as toxinas do seu corpo e, independentemente da dieta, seu corpo precisa dessa quantidade de água todos os dias para permanecer hidratado.



Você pode usar caldo de frango ou caldo de vegetais com tomates enlatados temperados para apimentar isso. Não deve variar os resultados e irá parecer mais agradável.



Esta dieta é projetada para ser seguida por sete dias. Você deve esperar pelo menos duas semanas antes de recomeçar.



Vejamos o que você precisa em sua dieta de sete dias.



Primeiro dia - fruta: coma toda a fruta que você deseja (exceto bananas). Coma apenas a sua sopa e fruta no primeiro dia. Para bebidas - chás não açucarados, suco de cranberry ou frutas vermelhas e água.



Dia dois - legumes: coma até ficarem cheio, todos os legumes frescos, crus ou cozidos de sua escolha. Tente comer vegetais verdes escuros e fique longe de feijões secos, ervilhas e milho.



Coma todos os vegetais que você deseja junto com a sua sopa. No jantar, recompensa-te com uma batata assada grande com manteiga. Não coma frutas hoje.



Dia três - misture os dias um e dois: coma toda a sopa, frutas e vegetais que você deseja. Sem batata assada.



Dia quatro - bananas e leite desnatado: coma até oito bananas e beba tantos copos de leite desnatado que você gostaria neste dia, junto com a sua sopa.



Este dia é suposto diminuir o seu desejo de doces.

Dia cinco - carne ou frango e tomate: 560 gramas de carne e até seis tomates frescos.



Beba pelo menos 6 a 8 copos de água neste dia para lavar o ácido úrico do seu corpo.



Coma a sua sopa pelo menos uma vez neste dia.

Você pode comer frango grelhado ou assado em vez de carne (mas absolutamente sem pele).



Se preferir, você pode substituir o peixe grelhado por carne bovina em um dos dias de carne (mas não em ambos).



Dia seis - carne e legumes: coma carne bovina, frango e vegetais sem pele neste dia.



Você pode ter 2 ou 3 bifes se quiser, com vegetais verdes frondosos. Sem batata assada. Coma a sua sopa pelo menos uma vez.



Dia sete - arroz integral, sucos de frutas não adoçados e vegetais: certifique-se de comer a sua sopa pelo menos uma vez neste dia.



Se você não tem problemas de saúde que tenha a restrição dos ingredientes, mantenha-se com a dieta de sopa de repolho por 7 dias, certifique-se de comer sua sopa pelo menos uma vez por dia.



Você não tem permissão para consumir pão, álcool ou refrigerantes, nem mesmo os dietéticos.



Embora os resultados possam variar, tentando essa dieta é possível perder cerca de 8 quilos, o que é substancial. Você deve facilmente conseguir perder 5 quilos e alguns participantes já perderam mais.



Para conseguir o cardápio grátis e completo, entre no seu navegador e digite dieta.blog.br o cardápio feito pela nutricionista está na matéria: como emagrecer em 1 semana: cardápio para emagrecer 7kg.





Website: http://dieta.blog.br/dieta-da-sopa-dieta-de-uma-semana-perca-1kg-por-dia-facil