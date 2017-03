Diferença entre Eau de Parfum, Eau de Toilette e Eau de Cologne no mundo dos perfumes

Dúvida frequente e comum na hora da compra de um perfume: afinal, o que significam as expressões "Eau de Parfum", "Eau de Toilette" e "Eau de Cologne" que sempre estampam os frascos e embalagens?



Em poucas palavras, pode-se responder tal pergunta da seguinte forma: trata-se da classificação dos perfumes de acordo com a quantidade de essência que a sua fórmula carrega.



Perfumes mais fortes, com 10% a 15% de essência, são considerados Eau de Parfum, os quais são indicados para climas mais frios e por isso são mais usados na Europa.



Os perfumes mais fracos são chamados de Eau de Cologne e levam de 2% a 5% de essência na sua composição. Indicados para os climas mais quentes e tropicais, são os mais encontrados e vendidos no nosso país.



No meio do caminho, considerados de intensidade mediana, estão os perfumes Eau de Toilette, com 5% a 10% de essência na fórmula.



Saber o significado destas expressões é de suma importância para o consumidor que se preocupa minimamente em escolher um perfume que combine com seu estilo e com as condições em que ele será usado.



Um perfume muito forte, por exemplo, deve ser evitado em climas quentes em razão do suor, que obrigará a repetição da aplicação do produto e poderá resultar em excesso ou alteração do odor e até mesmo em irritações dermatológicas.



Da mesma forma, de nada adianta passar um perfume muito fraco nos climas frios pois possivelmente será abafado pelas roupas grossas. Se utilizado em excesso, poderá ser motivo de mal-estar entre os presentes em ambientes fechados.



Outra característica que diferencia os Eau's está relacionada diretamente com o preço das fragrâncias. Quanto mais forte for a concentração da essência mais caro será o produto.



Isto é, se um mesmo perfume for vendido nas três versões, o que não raras as vezes acontece, o Eau de Parfum custará mais caro do que seus irmãos mais suaves.



Acertar na escolha do perfume, portanto, passa pelo conhecimento a respeito da diferença entre "Eau de Parfum", "Eau de Toilette" e "Eau de Cologne".

