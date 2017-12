Diferenças entre as massagens modeladora redutora e a drenagem linfática

No SPA Renata França a cliente tem uma ampla gama de opções, entre elas a MiracleTouch, a Drenagem Linfática, e a Massagem Modeladora Redutora. Sim, apesar de similares, há diferenças que devem ser levadas em consideração. Entenda que...



A drenagem linfática foi desenvolvida para drenar a linfa excedente – o que significa, potencializar algo que o corpo faz lentamente ao ajudar eliminar toxinas e resíduos metabólicos, por exemplo. Esta técnica retira isso em alguns minutos por meio de um método exclusivo, já a massagem modeladora redutora – embora também ataque líquidos excedentes – é focada na gordura localizada, aquela que tanto incomoda na região abdominal, flancos, culotes... No SPA Renata França a modeladora redutora é feita de modo também exclusivo, com manobras de amassamento e punho cerrado únicos que além de modelar estimulam o colágeno.



Resumindo: a drenagem trabalha com os líquidos excedentes – o que pode ser melhor para uma pessoa mais inchada, por exemplo, enquanto a modeladora redutora vai direto nos pontos incômodos.E lembre-se, só o SPA Renata França tem, no mundo, a MiracleTouch, técnica exclusiva que une a modeladora redutora com a drenagem linfática, além de possuir terapeutas capazes de indicar qual a melhor opção para cada cliente.



Saiba mais detalhes de cada uma, abaixo:



Modeladora Redutora



No método Renata França, esta massagem tem resultados surpreendentes pois foi feita para modelar os adipócitos – ou seja, mover a gordura para os lugares certos e, por isso, dar mais contorno ao corpo. Podendo também ser alternada com a drenagem linfática do método Renata França, é indicada para ser realizada até duas vezes por semana e tem resultados imediatos. Os movimentos são vigorosos, rápidos e firmes por todo o corpo. Seu principal objetivo é atingir as camadas mais profundas da pele ativando o metabolismo e aumentando a circulação sanguínea. As manobras mais utilizadas são o amassamento, o pinçamento e o deslizamento que, unidos, dão novas formas ao corpo e proporcionam uma silhueta mais longilínea e, de quebra, ainda combate a celulite.



Drenagem Linfática



A Drenagem Linfática do Método Renata França é completamente diferente das demais do mercado. Aqui, tem a função de drenar os líquidos com movimentos exclusivos seja por sua pressão ou por seu bombeamento exclusivos. Esta drenagem potencializa o sistema linfático, estimulando e potencializando uma rede complexa de vasos que movem os fluídos do corpo. Reduz a retenção de líquido, ativa a circulação sanguínea e combate à celulite, além de provocar relaxamento. O resultado é um corpo mais desinchado e que atua contra a gordura localizada uma vez que melhora o metabolismo.



MiracleTouch



O nome já entrega: é milagrosa. Com cerca de 20 manobras em cerca de 1 hora de duração, o resultado é percebido logo depois dos primeiros movimentos que funcionam como uma espécie de lipoescultura manual imediata ao unir as técnicas da massagem modeladora redutora e da drenagem linfática. O método exclusivo garante pele uniforme, músculos mais definidos e permite afinar a silhueta da barriga e pernas, por exemplo. O toque diferenciado reduz medidas, desincha e transforma a textura da pele em resultados que podem ser vistos já na primeira sessão. Para melhorar ainda mais os resultados, seu procedimento pode ser feito semanalmente chegando a durar 15 dias quando aliada a uma alimentação e hábitos saudáveis.